Karabük Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili 8 kişi yakalandı

Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla dezenformasyon, ırkçı ifadeler kullanmak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği değerlendirilen 8 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilerek yakalandı. 2 Şahıs hakkında ise arama kararı çıkartıldı.

2 şüpheli şahsın yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.