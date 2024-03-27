Karabük Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili 8 kişi yakalandı
Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla dezenformasyon, ırkçı ifadeler kullanmak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği değerlendirilen 8 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilerek yakalandı. 2 Şahıs hakkında ise arama kararı çıkartıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2024 16:48, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 17:00
Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla dezenformasyon, ırkçı ifadeler kullanmak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği değerlendirilen 8 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilerek yakalandı. 2 Şahıs hakkında ise arama kararı çıkartıldı.
2 şüpheli şahsın yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.