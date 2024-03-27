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Erdoğan: 6'lı masanın yerinde yeller esiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, "Batı'nın şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu İsrail'in alınan karara uyması için üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın gereğinin yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız." dedi. Erdoğan, "Altılı masa dediler. Siyaset mühendisleri tarafından kurulup yıkıldılar. Cumhur İttifakı yoluna kararlı şekilde devam ederken, altılı masadan eser yok. Ne diyelim, milletimizin verilmiş sadakası varmış." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2024 16:57, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 17:16
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Erdoğan: 6'lı masanın yerinde yeller esiyor

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamları hepimizin yüreğini kanatıyor. Tüm barbarlığa batılı devletlerden aldığı askeri desteğe rağmen İsrail, Gazzeli kardeşlerimizin direniş azmini 173 gündür kıramıyor. Filistin halkı destansı direnişleriyle tüm dünyaya insanlık onur ve cesaret dersi verdi.

6 aydır aralıksız süren katliamın ardından BMGK acil ateşkes kararı aldı. Batının şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu olan İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Türkiye olarak üstümüze düşeni yapacağız. Gazzeli kardeşlerimizin barışa ve huzura erişmesi için elimizden geleni yapacağız. Bugün de yarın da zalimler karşısında baş eğmeyeceğiz. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa yardıma koşmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız.

ALTILI MASAYA TEPKİ

Sizlerle en son 14-28 Mayıs seçimlerinden hemen önce burada buluşmuştuk. İktidara giden yolu milletin tertemiz iradesinde değil de terör örgütlerinin desteğinde arayanlara girdikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu gösterdik.

Altılı masa dediler peki ne çıktı? Şu an hiçbiri parlamentoda değil. Altılı masanın yerinde şiimdi yeller esiyor. Şimdi birbirleri hakkında söylediklerini ve kumpaslarını gördükçe onlar adına biz de hicap duyuyoruz. Milletimizin verilmiş sadakatı varmış.

TERÖRLE MÜCADELE

Herkesin sandığa gitmesini sağlayacağız. Önümüzdeki son 4 günü bu şekilde değerlendirdiğimizde güzel bir netice alacağımıza inanıyorum. Ben Batmanlı kardeşlerime güveniyorum.

Türkiye olarak etrafımız çatışmalar ve savaşlarla çevrili olmasına rağmen hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Bizi çatışmaların tarafı yapmak için çok uğraştılar ama biz oyuna gelmedik. Devletimizin bekasına milletimizin canına kast eden tüm terör örgütlerine karşı başarılı bir mücadele yürüttük. Suriye'den ülkemize yönelen tehdit önemli ölçüde kontrol altına alındı. Bu yaz itibarıyla Irak sınırımızın güvenliğini de temin etmiş olacağız. Biz görevde olduğumuz sürece eski karanlık ve kaotik günleir kimse geri getiremeyecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Bölgemizde bu kritik adımları atarken ülkemizi de olumsuz etkileyen enflasyon meselesini de göz ardı etmeyeceğiz. Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk.

Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var. Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. Emeklileirmizin sıkıntılarının da farkındayız. Emeklilerimize destek olmayı sürdüreceğiz.

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