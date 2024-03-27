RTÜK Başkanı Şahin: Sınavsız ve usulsüz bir işlem yapılmamıştır

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok az bir zaman kala, gerek bazı adayların gerekse birtakım medya kuruluşlarının mesnetsiz, asılsız iddiaları sanki gerçekmiş gibi yayınlayarak kurumumuz ve çalışanları üzerinden algı oluşturma çabası kabul edilemez. RTÜK'te yapılan tüm atamaların ve Üst Kurulumuza diğer kamu kurumlarından geçişlerin tamamı 30 yıldır ilgili Kanun tarafından belirlenen yöntemlerle usulüne uygun olarak yapılmaktadır. Yapılan atamalar, yürütülen hizmetlerin gereği olarak yerine getirilmektedir. Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmamıştır. Seçim döneminde söyleyecek sözü olmayan, anlatacak bir tane icraatı bulunmayan kişilerin kurumumuz üzerinden yalan ve yanlış algı oluşturma çabalarına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.