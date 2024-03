Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' programına katılmak üzere ilçeye geldi. Önce Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret eden Işıkhan'ı AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile partililer karşıladı. Belediyelerin çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Işıkhan, esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra iş insanları ile bir araya gelen Işıkhan, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve başarı dileklerini getirdiğini belirterek, "Rabbim güç verdikçe de vatanımızın her karış toprağını adım adım gezmeye; 81 il, 922 ilçemizin tamamını Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam edeceğiz. Tekirdağ, gerek tarımı, gerek sanayisi, endüstrisi, ticaretiyle hem ülkemiz hem de dünya için büyük önem taşıyan şehirlerimiz arasında yer alıyor. Binlerce yıldır, medeniyetlere ev sahipliği yapmış, üretimin alın terinin yurdu olmuş bir yer burası. Maşallah Tekirdağ'ın büyük bir potansiyeli var, Tekirdağlılarda muazzam bir dinamizm var. Bu noktada sizlerin fikirleri ve önerileri bizler için, şehri yönetenler için yol gösterici olmalıdır. Bizler; devlet millet el ele yürümenin, ülkemizi ve milletimizi birlikte büyütmenin en güzel örneklerinden birisini Tekirdağ'da ortaya koyalım istiyoruz. Çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar inisiyatif aldığımız her konuda her daim sizlerle istişareyi, iletişimi, diyaloğu ön planda tutmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak her alanda geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

'İŞSİZLİK ORANI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GELDİ'

Büyüme rakamlarına değinen Işıkhan, "Biliyorsunuz 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyini gördü. Bu hafta 2023 yılı işgücü verileri açıklandı. 2023 yılında işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişiye geriledi. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. Hem kadın, hem genç, hem de toplam istihdam oranı ve işgücüne katılım oranı son 21 yılın en yüksek düzeyine yükseldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yüzyılı; emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız inşallah. Biliyorsunuz muhalefetin aklına milletimiz seçimden seçime geliyor. Biz ise her daim imkanlarımız ölçüsünde, milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

'SGK'NIN SAĞLIK VE İLAÇ HARCAMASI 553 MİLYAR LİRA OLDU'

Emekli ve ölüm aylığı hak sahiplerine banka promosyonunu 2017'de başlattıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, "Önümüzde Ramazan Bayramı var. Bayramlarda emeklilerimize bayram ikramiyesi uygulamasını da biz başlattık. Bu yıl ikramiyeyi yüzde 50 artırdık. Emeklilerimize bu dönemde banka promosyon tutarlarını kamu bankalarında 2 katına çıkardık. Milletimiz pek fark edemeyebiliyor ancak; vatandaşlarımızın dünyanın en ileri seviyesinde sağlık hizmeti almasının arkasında da önemli bir harcama var. AK Parti döneminde, SGK tarafından ödenen ilaç sayısını 3 katına çıkardık. Geçtiğimiz 1 yılda Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan sağlık ve ilaç harcaması tam tamına 553 milyar lira oldu. Bu çok ciddi bir rakam. Emekli aylıklarına ödediğimiz tutarın yarısına yakınını ayrıca sağlık harcamaları ve sağlık hizmetleri için ödüyoruz. Bunun dışında yine SGK tarafından son 1 yılda 206 milyar lira, teşvik ve destek ödemesi yaptık. Son 5 yılda yaşadığımız Pandemiyi, bölgemizdeki savaşları ve asrın felaketini dikkate alırsanız, vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden hizmetlerimize kesintisiz devam edebildiğimizi, bu güçte bir devlet olduğumuzu görürsünüz" diye konuştu.

'GELİŞİM, İLERLEME, KALKINMA YERELDEN BAŞLAR'

Bakan Işıkhan, ülkenin gücünün büyük ölçüde yerel yönetimlerden geldiğini ifade ederek, "Kalkınma yerelden başlar hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlarımızın da o derece güçlü olacağına inanıyoruz. Çünkü şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki; gelişim, ilerleme ve kalkınma yerelden başlar. Bildiğiniz gibi ülkemizin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim vizyonu da belediyecilikten geliyor. Şu an 'dünya beşten büyüktür' diyerek sadece Türkiye'nin geleceğini değil aynı zamanda dünyanın geleceğini de inşa etme gayretinde olan liderimizin 40 yıllık başarı hikayesinin; belediyecilikle, yerel yönetimler vizyonuyla başladığını unutmamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti, ülkemizde belediyecilik anlayışını değiştirmiş, milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmıştır. Aziz milletimiz 'yaparsa AK Parti yapar, Erdoğan yapar' diyerek bu hakikati, bu güveni ortaya koymaktadır. İnşallah 31 Mart'ta Kapaklı da, Tekirdağ da gerçek belediyecilikle yola devam edecek" dedi.

'TEKİRDAĞ'IN 5 YIL DAHA KAYBEDECEK LÜKSÜ YOK'

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı Cüneyt Yüksel'in Tekirdağ ile özdeşleştiğini ve şehre emeğini koyan kıymetli bir yol arkadaşları olduğunu söyleyen Işıkhan, "Tekirdağ'ın bu kez görevi AK Belediyecilik Vizyonu ile Cüneyt başkanımıza vereceğine inanıyorum. Zira; Tekirdağ'ın bir 5 yılı daha kaybedecek lüksü yok. Üzülerek ifade etmeliyim ki Tekirdağ, şehircilik ve belediyecilik kulvarında çok geride kalmış durumda. Cüneyt başkanımızın projeleri; Tekirdağ için çok önemli projeler. Kapaklı'da da örnek bir belediyecilik ortaya koyan Mustafa Çetin başkanımız inşallah daha iyi hizmetlerle Kapaklı'da gerçek belediyecilikle yola devam edecek. Ayrıca Tekirdağ'ın sanayisinin ve ekonomisinin dünya ile mücadele edebilecek düzeye gelmesi için yaptığı çalışmaları yakından izliyorum. Artık ezberleri bozup bu durumu sorgulamamız gerekiyor. Büyük bir potansiyeli boşa harcamayalım. Bu şehre çalışan, üreten, geliştiren yönetimler yakışır. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren Tekirdağ'ımız da, Kapaklı da Cumhur İttifakı çatısı altına daha büyük projelerle yeni bir icraat dönemine doğru ilerlemeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı'na da öncülük edecektir, bundan eminiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan, daha sonra Edirne'de iş insanları ile düzenlenecek iftar programına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.