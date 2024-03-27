Ankara'da yangın: Can kaybı 2'ye yükseldi

Hacıkara Mahallesi Eski Madadın Sokak'ta, Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği müstakil evde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın başlamış, itfaiye ekipleri müdahale sonucu 3 kardeşi dışarı çıkarmayı başarmıştı.

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