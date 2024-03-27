Artvin'de gazeteciler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ağır yaralanan Tüysüz'ün tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Gül, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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