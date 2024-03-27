Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, seyir halindeyken karşı şeride geçip tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2024 23:59, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 23:45
Balıkesir yolu Polis Hatıra Ormanı mevkisinde, Havva Savaş'ın (41) kullandığı 10 VZ 963 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeritten gelen Ömer T. (24) idaresindeki 06 FN 0940 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Sevim Savaş (53) olay yerinde öldü.
Hafif yaralanan tır sürücüsü, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yolda ulaşım tek şeritten sağlandı.