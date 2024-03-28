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28 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

28 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2024 00:03, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 00:07
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28 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftar programında bir araya gelecek.

(İstanbul/19.31)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ortaca ve Marmaris'te halk buluşmalarına katılacak.

(Muğla/14.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenecek Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı Anma Töreni'ne, ardından Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen 5. Makale Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, sonra ise Haliç Kongre Merkezi'ndeki Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile iftar programında buluşacak.

(İstanbul/11.30/14.30/19.31)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İhsaniye'de halk buluşmasına, Emirdağ'da iftar programına katılacak.

(Afyonkarahisar/15.50/18.10)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve sektör temsilcileriyle bir otelde düzenlenecek toplantıda bulunacak.

(Zonguldak/12.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Çat ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ardından Iğdır Valiliğini ziyaret edecek. Iğdır il eğitim yöneticileri ile toplantıya katılacak Bakan Tekin, Iğdır AK Parti SKM'ye ziyarette bulunup, Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenecek AK Parti mitingine iştirak edecek.

(Erzurum/10.30-Iğdır/12.30/15.30/17.00-Tokat/21.00)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zeytinburnu Millet Camisi'nde öğle namazının ardından ilçe esnafını ve Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/13.17/14.00/15.30)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gölbaşı'nda esnaf ziyaretinde bulunacak, Keçiören'deki iftar programına katılacak.

(Ankara/13.00/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uşak Valiliğini ve Belediyesini ziyaret edecek, gençlik buluşmasına katılacak, Afyon Valiliğini ve esnafları ziyaret edecek, gençlik buluşmasına iştirak edecek.

(Uşak/10.15-12.00/Afyonkarahisar/14.30-17.45)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağlı ve Azdavay seçim ofisleri ile bölgedeki esnafı ziyaret edecek, Pınarbaşı Mitingi'ne katılacak.

(Kastamonu/12.00-15.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tüm Mahalle Muhtarları ve STK Temsilcileri ile buluşacak, esnafı ziyaret edecek, muhtarlar, STK'lar ve benzer kuruluşlarla Kilyos Tünel Şantiyesi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/11.30-16.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

5- TÜİK, 2022 yılı iş gücü maliyeti ve 2000-2022 dönemi sosyal koruma istatistiklerini, bu yılın mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/10.00)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi sağlanmasına yönelik olan "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesinin programına katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımına konuk olacak.

(Vitoria-Gasteiz/22.30)

3- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasından Nilüfer Belediyespor-VakıfBank, 15. haftasından ise Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit müsabakaları oynanacak.

(Bursa/17.00/İstanbul/20.00)

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