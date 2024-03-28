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Kredi kartı ile otomobil! Üstelik 12 ay taksitle

Bankaların kredi musluklarını kapatması ve otomobil kredi faiz oranlarını yükseltmesi vatandaşı kredi kartı ile alıma yönlendirdi. Birçok otomobil bayisi 12 aya kadar taksitle otomobil satmaya başladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Mart 2024 07:35, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 07:44
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Kredi kartı ile otomobil! Üstelik 12 ay taksitle

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; bankaların kredi musluklarını kısması piyasada nakit sıkışıklığına neden oldu. Hal böyle olunca tüketici kredi kart kullanımını artırdı. Yalnızca alışveriş değil; otomobil, konut ve arsa gibi alımlarda kredi kartı kullanım oranının arttığı görüldü. Son dönemde gayrimenkul ve otomobil satış ilanlarındaki 'kredi kartına 12 ay taksit' ibareleri dikkat çekmeye başladı. Ticaretin kredi kartlarına kayması, devamında kart kullanım rekorunu da getirdi. Türkiye'de şubat ayında kartlı ödemelerle yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 1,01 trilyon lira oldu. Tüketicilerin bankalardan kredi kart limit artırma talebi de zirveye çıktı.

FAİZ ORANI DAHA UYGUN

Ticarette en fazla kredi kartı kullanımının otomobil alım satımlarda olduğu ifade ediliyor. Bağcılarda galericilik yapan Serkan Topaz "Müşterimiz bugün otomobil almak için kredi çekse yüzde 4 ila yüzde 5,5 faiz ödeyecek. Üstelik kredi bulması da zor, bankalar vermiyor. Ancak kredi kartı ile 500 bin liraya kadar çekim yapabiliyor. Bunun 300 bin liraya kadar olan kısmı 3 ay sıfır faiz, 300 bin lira üzerinde yapılan çekimler ise yüzde 3 vade farkı ile ödenebiliyor. Birçok müşteri kredi bulamadığı için kredi kartı limitlerini yükseltiyor. Şirket kredi kartlarında limitler çok daha yüksek olduğu için aracın tamamını da kredi kartı ile çekebiliyoruz. Otomobil alımlarında kredi kartı kullanımı oldukça arttı" dedi.

UYGUN EVLER KARTLA ÇEKİLİYOR

Emlak işiyle uğraşan Murat Gözüpek de yaptığı açıklamada "1 ila 3 milyon liralık ev alımlarında kredi kullanımı oluyor. Alıcılar bundan 3 yıl önce konut alımlarının yüzde 70-80'ine kadar kredi kullanabiliyorlardı. Şimdi ise 500 bin lira bile kredi alamıyorlar. Üstelik faiz oranları da çok yüksek. Bu nedenle belli bir birikimi olanlar konut veya arsa alırken, kalan kısmı kredi kartından çektiriyor. Bizim gibi işletmeler aracılık yapıyor. 8-10 milyon liralık evlerde bunu yapmak mümkün değil. Uygun fiyatlı evlerde kart kullanılıyor. Piyasaların hareketlenmesi için mutlaka bankaların kredi taleplerine cevap vermesi gerek" diye konuştu.

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