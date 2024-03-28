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Kira ve daire fiyatları düşecek, yerel yönetimler de ev yapacak!

Hükümet konut arzını artırmak için düğmeye basıyor. Yerel seçimlerin hemen ardından AK Partili belediyeler özellikle konut sıkıntısı çekilen büyükşehir ve ilçelerde proje üreterek konut arzına katkı sağlayacak. Böylece ev ve kira fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Mart 2024 07:44, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 07:45
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Kira ve daire fiyatları düşecek, yerel yönetimler de ev yapacak!

Hükümet, konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artışın önüne geçmek için yerel yönetimlerle iş birliğini artıracak. 31 Mart yerel seçimlerinden hemen ardından AK Partili belediyeler, özellikle büyükşehirlerde konut arzını artırmak için projeler üreterek merkezi hükümete destek verecek. Konut yapımına ilk etapta kiralık daire sıkıntısı çekilen büyükşehir ve ilçelerde başlanacağını belirten AK Parti kaynakları "Konut arzında yaşanan sıkıntıyı bir an önce çözeceğiz. Halihazırda birçok belediyemiz konut üretimi için çalışmalar yürütüyor. Amacımız bu çalışmaları artırarak tüm belediyelere yaymak. Özellikle kiralık daire sıkıntısı yaşanan bölgelerde, ev-sahibi kiracı anlaşmazlıklarının önüne geçmek ve fahiş artışlara dur demek için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bazı belediyelerimiz tarihinde hiç konut yapmamış. Bazı belediyelerimiz ise 30-40 yıl önce 'sosyal konut' projesi yapmış ama devamı gelmemiş. Hedefimiz bu belediyeleri de konut yapımına teşvik ederek, yaşanan süreci en hafif sıkıntı ile atlatmak" dedi.

HAYAT PAHALILIĞINA NEŞTER VURULACAK

6 Şubat depremlerinin ardından TOKİ'nin iş gücü büyük oranda deprem bölgesindeki 11 şehre kaydırıldığına dikkat çeken yetkililer "Bu yüzden yerel yönetimlerden aktif bir şekilde konut üretimine katkı istenecek. Konut arzına çözüm üretirken dönüşümü sadece fiziki değil, kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte ele alacağız. Değer üreten şehirler kuracağız. Yılın ikinci yarısı itibari ile de enflasyonun düşüş trendine girmesi vatandaşımızın elini rahatlatacak. Gerek merkezi, gerekse yerel yönetimlerle hep birlikte bu hayat pahalılığından kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

KONUT ARZ SIKINTISI ORTADAN KALDIRILACAK

AK Parti hükümeti, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler öncesinde konut arzını artırmaya yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ni hayata geçirmişti. Proje ile ilk etapta 250 bin sosyal konut yapımı, hazine arazilerinde 100 bin altyapılı konut arsası tahsisi ve 10 bin dükkan yapılması planlanıyordu. Felaketin ardından, iş gücü büyük oranda deprem bölgesine kaydırıldığı için bazı projelerde aksaklıklar yaşanmıştı. 31 Mart sonrası projelerin hızlandırılacağı, ayrıca yerel yönetimlerle ortak yapılacak projelerle birlikte konut arz sıkıntısının büyük oranda çözüleceği öngörülüyor.

EMRAH ÖZCAN

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