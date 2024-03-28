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YSK hazır: Türkiye önce büyükşehirleri öğrenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güvenli bir seçim için telefondan internete, bilgisayar sistemine kadar bütün hazıklarını yaparken, Türkiye 31 Mart akşamı ilk önce seçimi kazanan büyükşehir belediye başkanlarını öğrenecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 28 Mart 2024 07:55, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 07:56
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YSK hazır: Türkiye önce büyükşehirleri öğrenecek

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için YSK ve partiler son hazırlıklarını yapıyor. Seçimin yönetimini yapan YSK herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

İşte yapılan o hazırlıklar:

SİSTEM TATBİKATLARI

Tüm siyasi partilerin katılımı ile sistemin işlemesine ilişkin tatbikatlar yapıldı.

HATLARA BAKILDI

Telefon, enerji ve internet hatları gözden geçirildi. Siber saldırılara karşı YSK'nın internet sisteminin güvenlik duvarı güçlendirildi.

Oyların sayımından sonra sisteme aktarılmasında bir sorun yaşanmaması, tartışma gündeme gelmemesi için gereken yapıldı.

DEPREM BÖLGESİ

Deprem bölgesine ilişkin çalışmalar da yapıldı. Bölgede oy verme işlemi konusunda herhangi bir aksaklık olmayacak. İhtiyaç olan yerlerde konteynerlere de sandık kurulacak.

ÖNCE 30 BÜYÜKŞEHİR

Sandık başına giden vatandaşlar büyükşehirlerde "büyükşehir belediye başkanı", "ilçe belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Farklı renklerdeki pusulalar tek zarfa konulacak. Oylar kullanılıp sayım başladığında önce büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oylar sayılacak.

Bu nedenle Türkiye önce seçimi kazanan büyükşehir belediye başkanlarını öğrenmiş olacak.

Büyükşehirlerde daha sonra sırası ile ilçe belediye başkanı, belediye meclisi ve muhtarlık sayımları yapılacak.

51 ilde ise önce belediye başkanı, belediye meclisi, il genel meclisi ve muhtarlık pusulaları sayılacak.


ZÜBEYDE YALÇIN

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