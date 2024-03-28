YSK hazır: Türkiye önce büyükşehirleri öğrenecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güvenli bir seçim için telefondan internete, bilgisayar sistemine kadar bütün hazıklarını yaparken, Türkiye 31 Mart akşamı ilk önce seçimi kazanan büyükşehir belediye başkanlarını öğrenecek.
31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için YSK ve partiler son hazırlıklarını yapıyor. Seçimin yönetimini yapan YSK herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.
İşte yapılan o hazırlıklar:
SİSTEM TATBİKATLARI
Tüm siyasi partilerin katılımı ile sistemin işlemesine ilişkin tatbikatlar yapıldı.
HATLARA BAKILDI
Telefon, enerji ve internet hatları gözden geçirildi. Siber saldırılara karşı YSK'nın internet sisteminin güvenlik duvarı güçlendirildi.
Oyların sayımından sonra sisteme aktarılmasında bir sorun yaşanmaması, tartışma
gündeme gelmemesi için gereken yapıldı.
DEPREM BÖLGESİ
Deprem bölgesine ilişkin çalışmalar da yapıldı. Bölgede oy verme işlemi konusunda herhangi bir aksaklık olmayacak. İhtiyaç olan yerlerde konteynerlere de sandık kurulacak.
ÖNCE 30 BÜYÜKŞEHİR
Sandık başına giden vatandaşlar büyükşehirlerde "büyükşehir belediye başkanı",
"ilçe belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık
ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
Farklı renklerdeki pusulalar tek zarfa konulacak. Oylar kullanılıp sayım başladığında
önce büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oylar sayılacak.
Bu nedenle Türkiye önce seçimi kazanan büyükşehir belediye başkanlarını öğrenmiş
olacak.
Büyükşehirlerde daha sonra sırası ile ilçe belediye başkanı, belediye meclisi
ve muhtarlık sayımları yapılacak.
51 ilde ise önce belediye başkanı, belediye meclisi, il genel meclisi ve muhtarlık pusulaları sayılacak.
ZÜBEYDE YALÇIN