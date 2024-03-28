Okulları Türk-İslam motifleri süsleyecek, geleneksel sanatlar yaşatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geleneksel Türk sanatlarından biri olan kalem işi sanatını "Kalemkar Okullar" projesiyle gün yüzüne çıkaracak. MEB tarafından başlatılan "Kalemkar Okullar" projesi ile yüzyıllar boyunca Türk sanatının bir dalı olarak mimari yapıların iç ve dış mekan süslemelerinde önemli bir unsur olarak kullanılan kalem işi sanatı, yeniden hayata kazandırılacak. Proje ile okul mimarilerinde Türk-İslam motifleri görünür hale getirilecek. Kalem işi sanatının içinde barındırdığı kültürün gelecek nesillere aktarılması sağlanacak.

Proje hakkında bilgi veren MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, "Kalemkar Okullar" projesinin bir kültür aktarımı projesi olduğunu söyledi. İşleyen, şunları kaydetti: Geleneksel Türk-İslam mimarisinde kullanılan kalem işi süsleme sanatının modern okul mimarisinde yer alması, gelecek nesillere bu sanatın ve içinde barındırdığı huzur kültürünün aktarılmasında önemli bir rol oynayacak. Diğer taraftan, artık çok nadir tercih edilen bir sanat ve meslek dalı haline gelen kalem işi sanatının, yeniden canlandırılmasına da katkı sağlanacak.

Söz konusu programı uygulayan imam hatip okullarının mimarisinde ufak çapta lokal bir alanın kalem işi Türk-İslam sanatı ile süslenmesi amaçlanıyor. Bu süreçte alan uzmanı akademisyen ve sanatçıların okullardaki branş hocaları ve öğrenciler ile bir araya getirilmesi, ders programı haricinde uygulamalı olarak bir atölye çalışmasının yürütülmesi, bu şekilde öğrenci ve öğretmenlere bu sanatın kazandırılması hedefleniyor.

ESMA ALTIN