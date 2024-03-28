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Gümrük Muhafaza 142 Milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılığa engel oldu

Gümrük Muhafaza ekiplerince son günlerde İstanbul, İzmir, Van ve Artvin illeri özelinde gerçekleştirilen muhtelif operasyonlarda kaçakçılara büyük darbe indirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2024 09:28, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 10:17
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Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar sonucu; İstanbul Pendik Limanı'nda yaklaşık 85 kilogram ağırlığında eroin cinsi uyuşturucu madde, İstanbul Havalimanı'nda esrar ve kokain başta olmak üzere yaklaşık 36 kilogram uyuşturucu madde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda toplam 8 kalemde 562 adet farklı marka ve modellerde elektronik sigara tütünü, şapka, ayakkabı, parfüm, oyun konsolu, projektör, gıda takviyesi, hayvan tarağı gibi eşyalardan oluşan ait yaklaşık 10 milyon Türk Lirası değerinde muhtelif eşya, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 82 adet ve yaklaşık 900 bin Türk Lirası değerinde kaçak cep telefonu, Sarp Gümrük Kapısı'nda tespih, eski kemer tokaları, kemer tokalarının üzerine işlenmiş madeni paralar, kaşıklar ve çeşitli eşyalar olmak üzere yaklaşık 1.1 milyon Türk Lirası değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin son iki haftada ülkenin dört bir yanında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar neticesinde, yaklaşık 142 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiş oldu.

Soruşturmalar ilgili Başsavcılıklar nezdinde devam ediyor.

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