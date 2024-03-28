Kamuda çalışan işçi muhtar seçilirse istifa etmeli mi?

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala akıllardaki en çok merak eden sorulardan biri olan sürekli işçi muhtar olursa istifa etmeli midir sorusu açıklığa kavuşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı verdiği görüşte bu durumda olanların gerekirse kurumlarınca haklı fesih sebebi gerekçe gösterilerek işine son verileceğini belirtti.