Evden Eve Nakliyat İçin Özel Çözümler
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Evden Eve Nakliyat İçin Özel Çözümler
Memur çocuklarının özgeçmişlerine baktığımız zaman genellikle bir şehirler
dizisi görmekteyiz. "Erzurum'da doğdum, ilkokulu Van'da, ortaokulu Hatay'da,
liseyi ise Çanakkale'de okudum." Gibi ifadeler bize memurlarımızın Cumhuriyetin
kuruluşundan beri çok sık şehir değiştirdiklerini göstermektedir.
Memurlarımızın sık sık yer değiştirmesi hakkında yorum yapmak bize düşmez.
Ama taşınmak zor, riskli ve bazen stresli bir iş. Bu riskleri azaltmak ve huzurlu
bir taşınma deneyimi için, evden eve nakliyat firmasını özenli seçmemiz
önemli.
Karşılaştığınız herhangi bir Evden
Eve Nakliyat firmasına sorun en güvenilir nakliyat firması biziz der.
Bu son derece doğaldır. Kimse benim ayranım ekşi demez. Ancak biz kimin ayranının
ekşi olmadığını öğrenebiliriz.
Enakliyat; Türkiye genelinde evden eve nakliyat platformu olarak 13 yıllık
faaliyet geçmişine sahiptir. Yüzbinlerce müşteriye hizmet verildi. Sitede 50
Bin civarında müşteri yorumu birikti. Bu siteye geldiğiniz zaman hangi evden
eve nakliyat firmasının ayranı ekşi değil görebilirsiniz. Enakliyat müşteri
hizmet kalitesi belli bir seviyenin üzerinde olmayan (ayranı ekşi olan) firmaları
platformundan düzenli olarak elemektedir.
13 yıllık tecrübemiz ile Tu?rkiye'de en sık taşınan meslek grununun memurlar
olduğunu söyleyebiliriz. Bu sürekli hareket hali, güvenilir ve verimli bir evden
eve nakliyat hizmeti arayışını zorunlu kılmaktadır. İşte bu noktada, Enakliyat
platformu, memurlarımızın evden eve taşınma ihtiyaçlarına tutarlı çözüm sunan
bir hizmet olarak öne çıkmaktadır.
Enakliyat, evden eve nakliyat sürecini kolaşlaştırmak için müşterileri
ve nakliyat firmalarını tek platformda buluşturmaktadır. Sürekli genişleyen
nakliyat firması üye ağı ile Enakliyat, her bir firmayı detaylı bir incelemeden
geçirerek yalnızca en kaliteli hizmeti sunanları bünyesine dahil etmektedir.
Bu titizlik, müşterilerimizin kaliteli hizmet almaları için göreceli bir güvence
sunmaktadır.
Sistem Nasıl Çalışır?
Memurlar, Enakliyat platformuna login olarak bir evden eve nakliyat formu
doldurur ve taşıma detaylarını paylaşırlar. Bu detaylar arasında, taşınacak
evin büyüklüğü (1+1, 2+1, 3+1. gibi), taşınılacak adres bilgileri, binada asansör
ile merdive kullanımı ve eşyaların fotoğrafları gibi bilgiler yer alır.
Platform, bu bilgiler ışığında beş farklı nakliyat firmasından birbirinden
bağımsız olarak teklif toplar. Böylece memurlar, fiyat, müşteri
yorumları ve firmanın reytingi gibi kriterleri değerlendirerek en uygun
nakliyat firmasını seçerler. Firma seçilip karşılıklı kesin olarak anlaşma sağlandıktan
sonra Enakliyat tüm taşıma sürecini takip eder ve oluşabilecek aksaklıkları
önlemeyi hedefler. Taşınma bittikten sonra Enakliyat taşınan müşterilerinden
firma için reyting puanlaması ve yorum yazmasını ister. Böylece süreç tamamlanır.
Memurların Tercihi Neden Enakliyat Olmalı?
1- İyi Hizmet: Enakliyat Platformunun bu güne kadar 5 binden fazla memurumuzun taşınmasına aracılık etmiş olması ve alınan hizmetlerin ortalama reytinginin 10 üzerinden 9,3 olması, platformun sunduğu hizmet kalitesi için önemli bir göstergedir.
2- Uygun Maliyet: Enakliyat'ta firmalar gelen eveden eve nakliyat işini almak için ihale usülü ve birbirinden bağımsız teklif vererek yarışırlar. İhale sisteminin doğal bir sonucu olarak uygun fiyat kendiliğinden oluşur.
3- Risk Yönetimi: Enakliyat üyesi firmalar Enakliyat'ın müşteri memnuniyeti
konusundaki hassasiyetinin farkındadırlar. Hem müşteriden yüksek reyting ve
iyi yorum almak hemde bizim yaptırımlarımıza muhatap olmamak için taşınma sürecinde
ekstra özen gösteriyorlar. Bu güne kadarki tecrübemiz iş modelimizin iyi hizmet
üretmede etkili olduğunu göstermiştir.
Müşteri Yorumlarından Kesitler
" "Enakliyat ile taşınan bir memur olarak, hem fiyat hem de hizmet kalitesi açısından piyasada daha iyisini bulabileceğinizi sanmıyorum."
" "Sürekli taşınmak zorunda olan bir memur olarak, ilk defa bu kadar rahat bir taşınma deneyimi yaşadım."
" "5 yıllık memuriyetim boyunca 4 kez taşındım ve bu platform aracılığıyla
aldığım hizmet, fiyat-performans açısından en iyisiydi."
Eğer siz de memur olarak taşınma ihtiyacı içindeyseniz, Enakliyat ile hızlı ve kaliteli bir taşınma deneyimi yaşayabilirsiniz.