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Evden Eve Nakliyat İçin Özel Çözümler

Memur çocuklarının özgeçmişlerine baktığımız zaman genellikle bir şehirler dizisi görmekteyiz. "Erzurum'da doğdum, ilkokulu Van'da, ortaokulu Hatay'da, liseyi ise Çanakkale'de okudum." Gibi ifadeler bize memurlarımızın Cumhuriyetin kuruluşundan beri çok sık şehir değiştirdiklerini göstermektedir.



Memurlarımızın sık sık yer değiştirmesi hakkında yorum yapmak bize düşmez. Ama taşınmak zor, riskli ve bazen stresli bir iş. Bu riskleri azaltmak ve huzurlu bir taşınma deneyimi için, evden eve nakliyat firmasını özenli seçmemiz önemli.



Karşılaştığınız herhangi bir Evden Eve Nakliyat firmasına sorun en güvenilir nakliyat firması biziz der. Bu son derece doğaldır. Kimse benim ayranım ekşi demez. Ancak biz kimin ayranının ekşi olmadığını öğrenebiliriz.



Enakliyat; Türkiye genelinde evden eve nakliyat platformu olarak 13 yıllık faaliyet geçmişine sahiptir. Yüzbinlerce müşteriye hizmet verildi. Sitede 50 Bin civarında müşteri yorumu birikti. Bu siteye geldiğiniz zaman hangi evden eve nakliyat firmasının ayranı ekşi değil görebilirsiniz. Enakliyat müşteri hizmet kalitesi belli bir seviyenin üzerinde olmayan (ayranı ekşi olan) firmaları platformundan düzenli olarak elemektedir.



13 yıllık tecrübemiz ile Tu?rkiye'de en sık taşınan meslek grununun memurlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu sürekli hareket hali, güvenilir ve verimli bir evden eve nakliyat hizmeti arayışını zorunlu kılmaktadır. İşte bu noktada, Enakliyat platformu, memurlarımızın evden eve taşınma ihtiyaçlarına tutarlı çözüm sunan bir hizmet olarak öne çıkmaktadır.



Enakliyat, evden eve nakliyat sürecini kolaşlaştırmak için müşterileri ve nakliyat firmalarını tek platformda buluşturmaktadır. Sürekli genişleyen nakliyat firması üye ağı ile Enakliyat, her bir firmayı detaylı bir incelemeden geçirerek yalnızca en kaliteli hizmeti sunanları bünyesine dahil etmektedir. Bu titizlik, müşterilerimizin kaliteli hizmet almaları için göreceli bir güvence sunmaktadır.



Sistem Nasıl Çalışır?



Memurlar, Enakliyat platformuna login olarak bir evden eve nakliyat formu doldurur ve taşıma detaylarını paylaşırlar. Bu detaylar arasında, taşınacak evin büyüklüğü (1+1, 2+1, 3+1. gibi), taşınılacak adres bilgileri, binada asansör ile merdive kullanımı ve eşyaların fotoğrafları gibi bilgiler yer alır.



Platform, bu bilgiler ışığında beş farklı nakliyat firmasından birbirinden bağımsız olarak teklif toplar. Böylece memurlar, fiyat, müşteri yorumları ve firmanın reytingi gibi kriterleri değerlendirerek en uygun nakliyat firmasını seçerler. Firma seçilip karşılıklı kesin olarak anlaşma sağlandıktan sonra Enakliyat tüm taşıma sürecini takip eder ve oluşabilecek aksaklıkları önlemeyi hedefler. Taşınma bittikten sonra Enakliyat taşınan müşterilerinden firma için reyting puanlaması ve yorum yazmasını ister. Böylece süreç tamamlanır.



Memurların Tercihi Neden Enakliyat Olmalı?



1- İyi Hizmet: Enakliyat Platformunun bu güne kadar 5 binden fazla memurumuzun taşınmasına aracılık etmiş olması ve alınan hizmetlerin ortalama reytinginin 10 üzerinden 9,3 olması, platformun sunduğu hizmet kalitesi için önemli bir göstergedir.

2- Uygun Maliyet: Enakliyat'ta firmalar gelen eveden eve nakliyat işini almak için ihale usülü ve birbirinden bağımsız teklif vererek yarışırlar. İhale sisteminin doğal bir sonucu olarak uygun fiyat kendiliğinden oluşur.

3- Risk Yönetimi: Enakliyat üyesi firmalar Enakliyat'ın müşteri memnuniyeti konusundaki hassasiyetinin farkındadırlar. Hem müşteriden yüksek reyting ve iyi yorum almak hemde bizim yaptırımlarımıza muhatap olmamak için taşınma sürecinde ekstra özen gösteriyorlar. Bu güne kadarki tecrübemiz iş modelimizin iyi hizmet üretmede etkili olduğunu göstermiştir.



Müşteri Yorumlarından Kesitler

" "Enakliyat ile taşınan bir memur olarak, hem fiyat hem de hizmet kalitesi açısından piyasada daha iyisini bulabileceğinizi sanmıyorum."

" "Sürekli taşınmak zorunda olan bir memur olarak, ilk defa bu kadar rahat bir taşınma deneyimi yaşadım."

" "5 yıllık memuriyetim boyunca 4 kez taşındım ve bu platform aracılığıyla aldığım hizmet, fiyat-performans açısından en iyisiydi."

Eğer siz de memur olarak taşınma ihtiyacı içindeyseniz, Enakliyat ile hızlı ve kaliteli bir taşınma deneyimi yaşayabilirsiniz.

