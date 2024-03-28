Evden Eve Nakliyat İçin Özel Çözümler

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
İş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektörler
İş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektörler
Faizsiz 20.000 TL İhtiyaç Kredisi!
Faizsiz 20.000 TL İhtiyaç Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 9'uncu turdan da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 9'uncu turdan da sonuç çıkmadı
Türkiye elektrikli otomobil satışlarında AB'de ilk 5'i zorluyor
Türkiye elektrikli otomobil satışlarında AB'de ilk 5'i zorluyor
Türkiye'de yüzde 1'lik kesim servetin yüzde 40'ını alıyor
Türkiye'de yüzde 1'lik kesim servetin yüzde 40'ını alıyor
Gram altında tarihi rekor
Gram altında tarihi rekor
Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor
Yenişafak yazdı: SGK'ya en borçlu 5 belediye
Yenişafak yazdı: SGK'ya en borçlu 5 belediye
YSK hazır: Türkiye önce büyükşehirleri öğrenecek
YSK hazır: Türkiye önce büyükşehirleri öğrenecek
Kira ve daire fiyatları düşecek, yerel yönetimler de ev yapacak!
Kira ve daire fiyatları düşecek, yerel yönetimler de ev yapacak!
İptal durumunda yenileme seçimleri ne zaman yapılacak?
İptal durumunda yenileme seçimleri ne zaman yapılacak?
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Dışişleri Bakanı Fidan: Biz vurdukça PKK köşeye sıkışıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Biz vurdukça PKK köşeye sıkışıyor
Ali Yalçın: 2019 yerel seçimlerinde bin 400 memur işten çıkarıldı
Ali Yalçın: 2019 yerel seçimlerinde bin 400 memur işten çıkarıldı
Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi
Yargıtay Başkanlığı seçimi için yarın 9'uncu tur oylaması yapılacak
Yargıtay Başkanlığı seçimi için yarın 9'uncu tur oylaması yapılacak
Altın ithalatı için yeni karar
Altın ithalatı için yeni karar
RTÜK Başkanı Şahin: Sınavsız ve usulsüz bir işlem yapılmamıştır
RTÜK Başkanı Şahin: Sınavsız ve usulsüz bir işlem yapılmamıştır
Cevdet Yılmaz: Fiyat istikrarında henüz istediğimiz yerde değiliz
Cevdet Yılmaz: Fiyat istikrarında henüz istediğimiz yerde değiliz
Kira gelir beyanında son gün 1 Nisan
Kira gelir beyanında son gün 1 Nisan
S&P Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yükselti
S&P Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yükselti
Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti
Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti
'Kapımız teröriste de terör gündeminde siyasetçilik oynayana da kapalı'
'Kapımız teröriste de terör gündeminde siyasetçilik oynayana da kapalı'
Seçim göçü başladı: İşte en yoğun olduğu iller
Seçim göçü başladı: İşte en yoğun olduğu iller
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!
MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak
MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak
Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ?
Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu
Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu
Ana sayfaHaberler Sizden Gelenler

Evden Eve Nakliyat İçin Özel Çözümler

Kaynak : Advertorial
Haber Giriş : 28 Mart 2024 10:54, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 11:06
Yazdır
Evden Eve Nakliyat İçin Özel Çözümler

İLANDIR...

Evden Eve Nakliyat İçin Özel Çözümler

Memur çocuklarının özgeçmişlerine baktığımız zaman genellikle bir şehirler dizisi görmekteyiz. "Erzurum'da doğdum, ilkokulu Van'da, ortaokulu Hatay'da, liseyi ise Çanakkale'de okudum." Gibi ifadeler bize memurlarımızın Cumhuriyetin kuruluşundan beri çok sık şehir değiştirdiklerini göstermektedir.

Memurlarımızın sık sık yer değiştirmesi hakkında yorum yapmak bize düşmez. Ama taşınmak zor, riskli ve bazen stresli bir iş. Bu riskleri azaltmak ve huzurlu bir taşınma deneyimi için, evden eve nakliyat firmasını özenli seçmemiz önemli.

Karşılaştığınız herhangi bir Evden Eve Nakliyat firmasına sorun en güvenilir nakliyat firması biziz der. Bu son derece doğaldır. Kimse benim ayranım ekşi demez. Ancak biz kimin ayranının ekşi olmadığını öğrenebiliriz.

Enakliyat; Türkiye genelinde evden eve nakliyat platformu olarak 13 yıllık faaliyet geçmişine sahiptir. Yüzbinlerce müşteriye hizmet verildi. Sitede 50 Bin civarında müşteri yorumu birikti. Bu siteye geldiğiniz zaman hangi evden eve nakliyat firmasının ayranı ekşi değil görebilirsiniz. Enakliyat müşteri hizmet kalitesi belli bir seviyenin üzerinde olmayan (ayranı ekşi olan) firmaları platformundan düzenli olarak elemektedir.

13 yıllık tecrübemiz ile Tu?rkiye'de en sık taşınan meslek grununun memurlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu sürekli hareket hali, güvenilir ve verimli bir evden eve nakliyat hizmeti arayışını zorunlu kılmaktadır. İşte bu noktada, Enakliyat platformu, memurlarımızın evden eve taşınma ihtiyaçlarına tutarlı çözüm sunan bir hizmet olarak öne çıkmaktadır.

Enakliyat, evden eve nakliyat sürecini kolaşlaştırmak için müşterileri ve nakliyat firmalarını tek platformda buluşturmaktadır. Sürekli genişleyen nakliyat firması üye ağı ile Enakliyat, her bir firmayı detaylı bir incelemeden geçirerek yalnızca en kaliteli hizmeti sunanları bünyesine dahil etmektedir. Bu titizlik, müşterilerimizin kaliteli hizmet almaları için göreceli bir güvence sunmaktadır.

Sistem Nasıl Çalışır?

Memurlar, Enakliyat platformuna login olarak bir evden eve nakliyat formu doldurur ve taşıma detaylarını paylaşırlar. Bu detaylar arasında, taşınacak evin büyüklüğü (1+1, 2+1, 3+1. gibi), taşınılacak adres bilgileri, binada asansör ile merdive kullanımı ve eşyaların fotoğrafları gibi bilgiler yer alır.

Platform, bu bilgiler ışığında beş farklı nakliyat firmasından birbirinden bağımsız olarak teklif toplar. Böylece memurlar, fiyat, müşteri yorumları ve firmanın reytingi gibi kriterleri değerlendirerek en uygun nakliyat firmasını seçerler. Firma seçilip karşılıklı kesin olarak anlaşma sağlandıktan sonra Enakliyat tüm taşıma sürecini takip eder ve oluşabilecek aksaklıkları önlemeyi hedefler. Taşınma bittikten sonra Enakliyat taşınan müşterilerinden firma için reyting puanlaması ve yorum yazmasını ister. Böylece süreç tamamlanır.

Memurların Tercihi Neden Enakliyat Olmalı?

1- İyi Hizmet: Enakliyat Platformunun bu güne kadar 5 binden fazla memurumuzun taşınmasına aracılık etmiş olması ve alınan hizmetlerin ortalama reytinginin 10 üzerinden 9,3 olması, platformun sunduğu hizmet kalitesi için önemli bir göstergedir.

2- Uygun Maliyet: Enakliyat'ta firmalar gelen eveden eve nakliyat işini almak için ihale usülü ve birbirinden bağımsız teklif vererek yarışırlar. İhale sisteminin doğal bir sonucu olarak uygun fiyat kendiliğinden oluşur.

3- Risk Yönetimi: Enakliyat üyesi firmalar Enakliyat'ın müşteri memnuniyeti konusundaki hassasiyetinin farkındadırlar. Hem müşteriden yüksek reyting ve iyi yorum almak hemde bizim yaptırımlarımıza muhatap olmamak için taşınma sürecinde ekstra özen gösteriyorlar. Bu güne kadarki tecrübemiz iş modelimizin iyi hizmet üretmede etkili olduğunu göstermiştir.

Müşteri Yorumlarından Kesitler

" "Enakliyat ile taşınan bir memur olarak, hem fiyat hem de hizmet kalitesi açısından piyasada daha iyisini bulabileceğinizi sanmıyorum."

" "Sürekli taşınmak zorunda olan bir memur olarak, ilk defa bu kadar rahat bir taşınma deneyimi yaşadım."

" "5 yıllık memuriyetim boyunca 4 kez taşındım ve bu platform aracılığıyla aldığım hizmet, fiyat-performans açısından en iyisiydi."
Eğer siz de memur olarak taşınma ihtiyacı içindeyseniz, Enakliyat ile hızlı ve kaliteli bir taşınma deneyimi yaşayabilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber