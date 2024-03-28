MSB: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 268'i Irak'ın kuzeyinde, 378'i ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 646'ya ulaştığını söyledi.

Tuğamiral Aktürk, ayrıca bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu aktardı.

Suriye'de istikrarın sürdürülmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini belirten Aktürk, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu 23 Mart'ta şehit olan Tank Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'ya, rahmet diledi.

- 39 bin 412 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 82 kişinin yakalandığını, 2 bin 572 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini aktardı.

Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2003'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 39 bin 412 olmuştur." dedi.

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün Hatay'a bir ziyaret gerçekleştireceğini, yarın ise ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetini kabul edeceğini aktardı.

- Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, ramazan süresince Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani erişim sağlanması kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Tuğamiral Aktürk, "Beklentimiz, İsrail'in bu karara uymasıdır. Fakat Gazze'de artarak yaşanan zulmün son bulması adına kalıcı ateşkesin ilan edilmesi kaçınılmazdır. Uluslararası toplumu, kendi gözleri önünde yaşanan toplu katliamlara karşı ortak bir tutum sergilemeye ve vahşeti durdurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm görevlerinin yanı sıra kara, deniz, hava ve siber alanda eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam ettiğini belirten Aktürk, bu kapsamda, Ağrı, Kars, Iğdır ve Tatvan'da düzenlenen Kış 2024 tatbikatının başarıyla icra edildiğini aktardı.

Aktürk, TCG Amasra mayın avlama gemisi tarafından NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında, Yunanistan'a liman ziyareti yapılmasının planlandığını söyledi.

Ayrıca NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan 4 adet F-16 uçağı ve personelin görev sürelerinin 31 Mart'ta sona ereceğini aktaran Aktürk, birliğin 2 Nisan'da Türkiye'ye döneceğini aktardı.

- Envantere giren yeni silah sistemleri

Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla TSK'nın etkinliğinin ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığına işaret etti.

Aktürk, bu kapsamda, TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Taşınabilir Atış Kontrol Birimi" sisteminin atış testlerinin başarıyla tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini, 5 adet "Süper Mushshak" uçağının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine alındığını ifade etti.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, 3 Mart'ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 adayın katıldığını bildirdi.

Aktürk, sınavda başarılı olan adayların okul tercihlerinin 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynaklar, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetinin yarın yapacağı ziyarete ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Sayın Bakanımız yarın Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nden 4 üyeyi bakanlığımızda kabul edecektir. Görüşmenin ikili askeri ilişkilerimizin gündeminde yer alan terörle mücadele ve ABD'nin PKK/YPG'ye sağladığı destek başta olmak üzere, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri gibi hususlarda milli güvenlik hassasiyetlerimizin en üst seviyede dile getirilmesi için fırsat oluşturacağı değerlendirilmektedir."

Bakanlık kaynakları, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait CN-235 nakliye uçağının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına verilmesine ilişkin, şunları aktardı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekat, ulaştırma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 yıl süreyle geçici olarak 1 adet CN-235 uçağı tahsis edilmiştir. Bahse konu tahsis işlemi Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında 2021 yılında imzalanan protokol kapsamında ihtiyaç duyuldukça gerçekleştirilmekte ve kalıcı olarak envanter transferi yapılmamaktadır."

- İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan gemisinin Türk bayrağı çekmemesi

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan NATO görevi kapsamında İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan gemisinin Türk bayrağı çekmemesi paylaşımlarına yönelik basın mensuplarını sorusu üzerine, "Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor." cevabını verdi.

Kaynaklar ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bazı gemi ve denizaltıların test ve eğitim gemisi sınıfına ayrılmasına ilişkin şunları aktardı:

"Yavuz sınıfı fırkateynlerden TCG Yavuz ve TCG Fatih'in (FFGH), Doğan sınıfı hücumbotlardan TCG Tayfun ve TCG Volkan'ın (PGFG), Engin sınıfı mayın avlama gemilerinden TCG Edremit'in (MHC) ekonomik ömürlerinin sonuna yaklaşmaları ve cihazlarının demode olmasına bağlı olarak harekat etkinliklerinin azalması nedeniyle eğitim/test gemisi olarak kullanılabilmeleri maksadıyla mevcut tip göstergeleri, yardımcı sınıf gemileri tanımlayan bir tip göstergesi olan 'AG' olarak belirlenmiştir."

- Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı'nın bu yıl icra edilmemesi

Bakanlık Kaynakları, Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı'nın bu yıl neden icra edilmeyeceğine ilişkin sorular üzerine, şunları kaydetti:

"NATO Güvenlik Yatırımları Programı kapsamında Mayıs 2023 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Konya Havaalanı ana pist restorasyonundan dolayı 2024 yılı Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilmeyecektir. Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nin 2025 yılının Haziran ayında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilmesi planlanmaktadır. Milli Anadolu Kartalı Eğitimi ise uçaklar kendi meydanlarından kalkış iniş yapacak şekilde 15-26 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilecektir."