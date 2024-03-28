Bakan Tekin: Meslektaşlarımızın fikir ve öneri bizler için çok kıymetli
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Çat ilçesinde bir okul ziyareti yaptı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2024 13:58, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 14:04
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de eşlik ettiği ziyarette, Bakan Tekin, Çat ilçesinde Çat Yatılı Bölge İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin Çat Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Evlatlarımızın eğitim yolculuğunda karar alırken meslektaşlarımızın fikir ve öneri bizler için çok kıymetli. Türkiye'nin maarif rotasını birlikte çiziyoruz. Derslerine katıldığım ve neşeli anlarına tanık olduğumuz öğrencilerimize başarılar, meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum." dedi.