Erdoğan: Temmuz'da emeklilerin maaşlarını gözden geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa Gökdere Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

Emekli maaşlarına ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." diye konuştu.

Erdoğan, muhalefete eleştirilerini de sürdü ve "İhtirasları öylesine gözlerini bürümüş durumdaki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. Bu uğurda PKK'ya, FETÖ'ye, emperyalist hevceslere göz kırpıyorlar. Siyasi vizyon sıfır. Siyasi program hak getire. İcraat zaten yok." değerlendirmesinde bulundu

"KARŞIMIZDA BÜYÜK KİTLESEL İTTİFAK BULDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bursa nasıl sanayi vve tarım üretiminin güücüyle dünyaya nam saldıysa biz de ekonomide ve diplomaside aynı kucaklayıcılığı sergiliyoruz.

Bugün alanda 90 bin kişi var. Pazar günü sandıkları gümbür gümbür patlatıyoruz. Bursa ile birlikte Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyoruz. Bursa ilk yerli markamız TOGG başta olmak üzere ülkemizin prestij eserleien öncülük ediyor, ev sahipliği yapıyor. Bursa 31 Mayıs'taki tercihiyle bu duruşunu büyükşehirde ve ilçelerde belediye yönetimlerine de yansıtıcaktır. Biz de belediye başkanlarımızla el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz.

Gazze'de oluk oluk akan müslüman kanı karşısında kör, sağır kesilenler yarın bizim başımıza benzer bir felaket gelse emin olun aynısını yapacaklar. Rusya ile aramızın açıldığı, terör örgütlerinin sınırımıza dayanmdığı bir dönemde batılı ülkeler güney şehirlerimizde hava savunma sistemlerimizi alıp götürmüşlerdi. O günkü sıkıntıların üstüesinden gelemyi kendi gücümüzle başardık. Suriye'de Libya'da Akdeniz'de Karadeniz'de Karabağ'da hangi adımı attıksak karşımızda büyük bir küresel ittifak bulduk.

Her sçeim döneminde de aynı senaryoyu devreye soktular Milletimizle bir olup tüm bu oyunları birer birer bozduk. Kimi tuzakları sandıkta hüsrana uğrattık. Kimi tuzakları sokakta bertaraf ettik. Kimi tuzakları askeri harekatlarımızla sınırlarımızın ötesinde durdurduk. Her dönemde yeni araçlar, argümanlar, taktikler devreye giriyor. Bu toprakları vatan yapmak için verdiğimiz uğraşı vatanımız da elimizde tutmak için de sürdürmek mecburiyetindeyiz.

MUHALEFETE ELEŞTİRİLER

Ülkemiz muhalefetinin anlamadığı anlamak istemediği anlıyorsa bile önemsediği hakikat budur. İhtirasları öylesine gözlerini bürümüş durumdaki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. Bu uğurda PKK'ya, FETÖ'ye, emperyalist hevceslere göz kırpıyorlar. Siyasi vizyon sıfır. Siyasi program hak getire. İcraat zaten yok.

CHP çeşitli şehirlerde DEM'le, hem de tabanına rağmen, neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor. Ülkemizin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık, savrulma, kirlenmişlik hali gerçekten utanç verici. Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar. Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini kimse izah edemiyor.

EMEKLİ MAAŞI

Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız.

Memurlarımıza yaptığımız 6000 ek göstergesi ilave edilmesi uygulaması genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Yılın ikinci yarısında enflasyonun inişe geçtiğini hep birlikte göreceğiz.

Küçük enafın prim gün sayısındaki adaletsizliği giderecek önümüzdeki dönemde buna göre adım atacağız. Milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıp yerine getireceğiz. Ekonomi programını kararlılıkla sürdürüp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Emeklilerimizi ve çalışanlarımızı hak ettiği refah seviyesine getireceğiz. Dün verdiğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diye kulak arkası yapmadık. Yapacamayacağımız sözleri asla vermedik. Emeklilikle ilgili içimize sinmeyen adımları gelen talepler üzerine hayata geçirmekten kaçınmadık. Emeklilere ara artışın maaliyetini milletimizle paylaşmıştık.

Sizin karşınızda atıp tutanlar derdinize derman olamayacaklar. Seçimlerde şehirlerinizi yönetecek başkanları seçmekle kalmayacaksınız, ülkemizin geleceğinde hangi siyaset tarzının önünün açılacağını da belirleyeceksiniz

"2 KAT DAHA BÜYÜTECEĞİZ"

21 yılda nasıl 3 kat Türkiye'yi büyüttüysek önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütüp sözlerimizi fazlasıyla tutacağız.

Vumhurbaşkanınız olarak bakanlarımla yoğun bir çalışma içerisinde size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.