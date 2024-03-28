Hakim ve savcıları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2024 14:26, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 14:55
Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde aynı yönde ilerleyen 34 FUJ 518 plakalı otomobil ile hakim ve savcıları taşıdığı öğrenilen servis minibüsü çarpıştı.
Kazada minibüsteki 2 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.