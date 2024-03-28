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15 Temmuz Derneği üyelerinden Özgür Özel hakkında suç duyurusu

15 Temmuz Derneği üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün İstanbul'daki bir mitingde 15 Temmuz gazi ve şehitlerine yönelik "zibidi" kelimesini kullandığı gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2024 14:52, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 16:22
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Dernek üyeleri tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde Özel'in, bir konuşmasında "Ayağında pahalı ayakkabılar kotlar üstünde markalı 'sweatshirt'ler olanlar ve Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen kot üzerine perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi." diyerek şehitlerin hatırasına alenen hakaret ettiği, halkın benimsediği değerleri alenen aşağıladığı ve hakaret ettiği kaydedildi.

Dilekçede, Özgür hakkında "kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan dava açılması talep edildi.

- "15 Temmuz kahramanlarına dil uzatmak hiç kimsenin haddi değildir"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Çengelköy'de yaralanan İlhami Çil, adliye önünde grup adına yaptığı basın açıklamasında, yapılan hakaretin ülkesinden ve milletinden kopuk, bu toprakların ruhundan uzaklaşan, köksüz ve tomurcuksuz bir siyasi lafazanlık ifadesi olduğunu söyledi.

Çil, devletinin ve ülkesinin bölünmez bütünlüğüne yönelik akıl almaz çapta antidemokratik bir kalkışmaya karşı canını hiçe sayıp, savaş uçaklarının, tankların, bombaların ve mermilerin karşısına dikilen bir millete hakaret etmeye cüret eden bir siyasi partiye dünyanın hiçbir yerinde rastlanamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine bütün varlığıyla karşı koyan, her kesimden ve siyasi görüşten milyonlarca vatandaşımıza 'zibidi' deme hadsizliği gösteren CHP'li Özgür Özel, partisinin 'Bin bahar görse de yeşermeyecek bir taş.' gibi bu toprakların ruhundan bihaber olduğunu ne yazık ki bir kez daha ortaya koymuştur. Şaşırdık mı, hayır. Hem CHP'nin hem de Özgür Özel'in halkçılık maskesi altında halk düşmanlığı siciline yakışır hadsiz bir cüretle bir kere daha karşılaşmış bulunuyoruz. Milli iradeyi müdafaa için şehit düşmüş 15 Temmuz kahramanlarına dil uzatmak hiç kimsenin haddi değildir. 15 Temmuz Derneği olarak, şehit ailelerimize ve gazilerimize hakaret edilmesini kabul etmediğimizi ve asla etmeyeceğimizi kamuoyuna yüksek sesle duyuruyoruz."

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