Yurt genelinde 'Çember-15' operasyonu: 2 bin 840 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm illerde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen Çember-15 operasyonlarının 4 gündür devam ettiğini belirtti.

Operasyonlarda 2 bin 840 kişinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"İl jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi."

Yerlikaya, operasyonları yönetenleri ve operasyonlara katılanları tebrik ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.