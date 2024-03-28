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Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 299 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 299 çift başvurdu
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Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 299 çift başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 6 bin 299 çiftin başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Mart 2024 16:15, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 16:09
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Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 299 çift başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar ziyareti kapsamında Dinar ve Sandıklı ilçelerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelen, esnafı ziyaret eden Göktaş'a halk yoğun ilgi gösterdi. Sandıklı ilçesinde seralara da giden burada çalışan kadınlarla bir araya geldi.

Ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularına ilişkin, "Bugün itibarıyla 6299 çiftimiz fondan yararlanabilmek için başvuruda bulundu." yanıtını verdi.

"En çok başvuruyu Hatay'dan aldık"

Başvuruların titizlikle değerlendirildiğini aktaran Göktaş, "Şu ana kadar en çok başvuruyu Hatay'dan aldık. Değerlendirmesi yapılan ve olumlu sonuçlanan çiftleri bu hafta evlilik öncesi eğitimlere aldık. Resmi nikahın ardından da krediler hesaplarına yatmaya başlayacak" diye konuştu.

"Depremden etkilenen gençlerimize öncelik veriyoruz"

Projenin öncelikli olarak deprem bölgesinde pilot olarak uygulanmaya başladığını hatırlatan Göktaş, "Depremden etkilenen gençlerimize öncelik veriyoruz. Pilot bölge Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya olarak belirlenmişti. Fonu deprem bölgesinin ardından Türkiye geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin gençleri her şeyin en iyisini hak ediyor." diye konuştu.

8 bin personel alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yönelik 8 bin personel alımıyla ilgili takvime yönelik soru üzerine Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Başvuru süreci tamamlandı. Bakanlık tarihimizdeki tek seferde en büyük personel alımını yapıyoruz. Nisan ayı içerisinde atamaları gerçekleştireceğiz. Değişen ihtiyaçlara göre hizmetlerimizin niteliği ve kalitesi her geçen gün artıyor. Yeni mesai arkadaşlarımızla milletimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."

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