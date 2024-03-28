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Hatay'da 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 18 yıl önce 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2024 17:22, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 17:23
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Hatay'da 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 2006 yılında H.A'nın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin 5 ay önce yeniden çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmayla cinayetin zanlısının İ.Y. olduğunu tespit etti.

Adresi de belirlenen İ.Y. Kırıkhan ilçesi Dağlık Evler mevkisinde kaldığı konteynerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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