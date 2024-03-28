Engellilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Resim Workshop' projesinin sergisi ziyarete açıldı

Keçiören Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde hizmet sunulan engelli bireylerin yaratıcılıklarını geliştirilmesi ve özgün sanat eserleri oluşturmalarına fırsat tanınması amacıyla Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı iş birliğinde 25.03.2024 - 28.03.2024 tarihlerinde 'Resim Workshop' programı düzenlendi.



Üniversiteli öğrencilerin desteği ile 22 engellinin engelsiz düşleri tuvallerde hayat buldu. Engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımlarını arttırmayı ve sanatla buluşturmayı hedefleyen programın atölye çalışmaları üç gün sürdü. Engellilerin hayal dünyalarından oluşan resimler Gazi Üniversitesi Malik Aksel Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen törenle ziyarete açıldı.



Keçiören Kaymakamı Sayın Dr. Mehmet AKÇAY, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Cüneyd ÖZDEMİR, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Yasin ÜNSAL, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Osman ÇAYDERE ve Etlik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Ahmet AZİZOĞLU tarafından engelli bireylere katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından program aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

