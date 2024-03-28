Türkiye Kupası'nda final 23 Mayıs'ta oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada yarı final ve final maçlarının takvimi açıklandı. Türkiye Kupası'nda final maçı 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net