Bayram öncesi tatil edilen günlerde okul yöneticileri idari izinli sayılacak mı?
MEB Personel Genel Müdürlüğü 26.03.2024 tarih ve 99554224 sayılı yazısında; 8-9 Nisan günlerinde kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla asgari personel bulundurulması gerektiği belirtilerek okul yöneticilerinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Mart 2024 00:05, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 21:59
MEB Personel Genel Müdürlüğü 26.03.2024 tarih ve 99554224 sayılı yazısında "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılmaları..." açıklamalarına yer vererek kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla asgari personel bulundurulması gerektiği belirtilerek okul yöneticilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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Ahmet KANDEMİR