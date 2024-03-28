Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: İstanbul'da bir geç kalmışlık var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV'de Seda Öğretir'in sorularını yanıtlıyor.

Uraloğlu, Bakanlığın çalışmasına göre İstanbul'un bin kilometre civarında metroya ihtiyacı olduğunu söyledi.

"İstanbul'da bir geç kalmışlık var." diyen Uraloğlu, "Bakanlık olarak 81,8 kilometre metro hattını yapıp İstanbul'da hizmete açtık." dedi.

İstanbul-Ankara arasına süper hızlı tren hattı yapılacağını ifade eden Uraloğlu, iki şehir arasındaki mesafenin 80 dakikaya düşeceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

METRO YAPMAK ŞEHİRLERDE KİMİN SORUMLULUĞUNDA?

Böyle bir tartışmanın içinde olmak istemezdim. Proje onaylama yetkisi bizde. Bu konuda otoriteyiz. İstanbul'daki sıkıntı, 2019'da seçim oldu. CHP belediye başkan adayları kazandı. İstanbul'da bazı metrolar önceki dönemden devredilen metrolar istenilen hızda gitmedi. Biz buna karşı çıktık. İstanbul'un ihtiyacı var. Siz finansı her zaman bulursunuz ama imkanı her zaman bulamayabilirsiniz. İstanbul'da bir geç kalmışlık var. Bizde 5 tane metro vardı onların açılışını yaptık. Son 5 yıllık dönemde ihalesi yapılıp, temeli atılıp tamamlanmış metro var mı? Bakanlık bünyesindeki metrolar siyasi tercihlerden dolayı durdurulmamıştır.

İSTANBUL'A BAKANLIK NE KADAR METRO YAPTI?

İstanbul'un bizim yaptığımız çalışmaya göre bin kilometre civarında metroya ihtiyacı var. Murat Kurum diyor ki biz bunu 10 yılda yapabiliriz diyor. Biz bunu 10 yılda yapabiliriz. Türk müteahhitlik sektörü bunu yapabilecek kapasiteye gelmiş durumda. Biz yılda 150-200 kilometrelere kadar yapabildiğimizi gördük. Biz 2019'dan bu yana Bakanlık olarak 81,8 kilometre metro hattını yapıp İstanbul'da hizmete açtık. Sayın İmamoğlu son 5 yılda 64 kilometre metronun açılışının kurdelasını kesti. Kurdelasını kesmek nasip oldu ama yaklaşık 46 kilometrelik bölüm de önceki dönemde yapılmıştı demesi lazım.

Bütün İstanbul'a baktığımız zaman 128 milyar lira yatırım yapmışız, İstanbul'dan 12 milyar lira kesmişiz. Bu yüzden belediyeler Bakanlıktan istiyor. Para kesmekten çok, belediyelere yardımımız söz konusu.

Marmaray'ı biz işletiyoruz. Marmaray kar mı ediyor? Etmiyor. Ülke için kardır. Büyükşehir genel anlamda metrolardan kar etmiyordur, sübvanse ediyordur. Biz bunu da yaparak belediyelere yardımcı oluyoruz.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜZERİNE DEMİR YOLU HATTI

Bu sene 122 kilometre civarında, ihalesini de yapacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinde çift hat bir demir yolu yerleştirmiş olacağız. O hem Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, hem İstanbul Havalimanı'nı ve şehrin kuzeyini birbirine bağlamış olacak.

ANKARA-İZMİR ARASINDA HIZLI TREN NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK?

Çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. 2026 sonunda Ankara ve İzmir'i birbirine bağlamış olacağız.

İSTANBUL-ANKARA ARASI 80 DAKİKA OLACAK

İstanbul-Ankara arasına süper hızlı tren hattı yapacağız. 2028'e kadar yapımına başlayacağız. İki şehir arası 80 dakika sürecek.

OTOYOL YATIRIMLARINDA SON DURUM NE?

Ankara'dan başlayıp Akyazı'da Kuzey Marmara'da birleşecek bir proje üzerinde çalışıyoruz. Burayı 10 yıllık periyotta başlayıp bitirmeyi planlıyoruz. Antalya-Alanya arası proje var. Orada bir ihale yaptık. Bu sene yapımına başlayacağız. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun devamı olan Başakşehir-Nakkaş hattı var. İstanbul'un merkezinden Kuzey Marmara Otoyolu'na yeni bir bağlantı yapmış olacağız.