Banu Parlak icra memuruyla tartışınca gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, hacizli bir aracın satışı ile ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğü'nde memurlarla tartıştı. Memurun şikayetçi olması üzerine nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alınan Parlak, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mart 2024 22:27, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 22:28
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, hacizli bir aracın satışı ile ilgili Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğü'ne gitti. Burada görevli bir memurla tartışan Banu Parlak, memurun şikayeti üzerine gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı Parlak'ın ifadesini aldıktan sonra mahkemeye sevk etti. Parlak adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ayrıca Parlak hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.