Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme: Ben hatırlamayacağım vaadi vermem

31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kala Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum A Haber'de gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

"SAHA 'KURUM GELİYOR' DİYOR"

Sahadaki durumun olumlu olduğunu söyleyen Kurum, "Saha '31 Mart'ta Murat Kurum geliyor' diyor. 5 yıllık süreçte İstanbul'da kırgın olduğunu gördük sahada. İlginin İstanbullarının beklediği düzeyde olmadığını gördük. Eserlerimizi projelerimizi açıkladığımızda halkımız büyük bir teveccüh gösterdi. İstanbullular ilgi ve sevgi istiyor. Şehri için yapılması gerekenlerin yapılmasını bekliyorlar. Bunun içinde deprem, trafik, ulaşım var. Sorunları kimin çözebileceğini biliyor. Sandığa gittiğinde bir yanda vaatleri bile hatırlamayan, İstanbul dışında her şeyle ilgilenen bir belediye başkanı var diğer yandan da 81 ile gitmiş sosyal konut yapmış, afetlerde milletin yanında olmuş, verdiği sözleri gerçekleştirmiş bir aday var." ifadelerini kullandı.

"GÜNDEMİ İSTANBUL DIŞINA ÇEKME ÇABASI VAR"

Her daim görevinin başında olacağını belirten Kurum, şöyle devam etti: "Göreve gelir gelmez bu anlayışla milletimizin yanında olacağız. Sokakta olacağız. Sokakta olursa anket yaptırımınıza da gerek olmaz. İstanbul'un kaybolan bir 5 yılı var. Öncelikle bunu telafi etmeliyiz. Hızlı bir şekilde yatırımları yapacağız. Murat Kurum bugün nerenin açılışını yapıyor, nerenin temelini atıyor bunu görecekler. Her gün İstanbul'daki iyileşmeyi gözle görecekler. Biz hep açan temel atan tarafta olacağız. Onun için sadece İstanbul diyoruz. Algıyla deprem yönetilebildi mi? Geldiğimiz nokta dünden daha kötü. Ulaşım sorunu algıyla çözüldü mü? Çözülemedi. Bakın karşı tarafa; gündemi İstanbul dışına çekme çabası var. Çünkü İstanbul'da anlayabileceği bir şey yok. Bir eser yok."

"HATIRLAMAYACAĞIM VAADİ VERMEM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini hatırlamamasına gönderme yapan Kurum, "Hatırlamayacağım vaadi vermem. Bizim siyaset anlayışımızda bu yoktur. Milletimizi hiçbir zaman kandırmadık. Yapabileceklerimizi söyledik ve yaptık. Muhakkak eksiklerimiz vardır. İş yaparken eksikleriniz ve kusurlarınız olabilir. Giresun, Malatya, Elazığ, Rize ve Bartın'da sözler verdik ve tuttuk. Elazığ'ın 'Kara Murat'ı iş yapmadan olamıyorsun. Sokak sokak gezdik." dedi.