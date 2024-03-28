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Cevdet Yılmaz: Ekonomimizi her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüttük

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kanaat önderleri ve STK temsilcileri iftarında konuştu. Yılmaz: Ekonomimizi her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,1 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başı geliri 3 bin 600 dolardan alıp, 13 bin 110 dolara yükselttik'' açıklamasında bulundu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 28 Mart 2024 23:30, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 23:29
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Cevdet Yılmaz: Ekonomimizi her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüttük

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzde iki alternatif var; biri belediyeyi şahsi reklamı ve başka makamlara basamak için kullanan bir anlayış, diğeri ise gerçek belediyecilik. Halka hizmetten yana olan belediyecilik. Pazar günü sizler gerçek belediyecilikten yana oyunuzu kullanacak ve İstanbul'u bu sıkıntılardan kurtaracaksınız.'' dedi.

Yılmaz, Ümraniye Nikah Sarayı'nda, Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

Cevdet Yılmaz, bölgenin bir evladı olarak, ramazanın başından bu yana Doğu ve Güneydoğu illerinde ziyaretler gerçekleştirdiğini, hemşehrileriyle iftar ve sahurlarda bir araya geldiğini söyledi.

Ümraniye'de kardeşlik sofrasını paylaşmaktan büyük sevinç duyduğunu aktaran Yılmaz, ziyaret ettiği şehirlerde hemşehrilerin oluşturduğu derneklerde birlikteliği görmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Milletin köklü geçmişine dayanan ve toplumu ayakta tutan, kendine has kültürü, değerleri muhafaza etme yönünde yapılan tüm faaliyetlerin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, dernek çalışmalarıyla İstanbul'da yaşayan hemşehrilerin hem kendi aralarındaki ilişkilerinin hem de baba ocaklarıyla bağlarının kuvvetlenmesinin sağlandığını dile getirdi.

"Türkiye Yüzyılı'nı bütün renklerimizle inşa edeceğiz"

Derneklerin oluşturduğu dayanışma ikliminin, birlik, beraberliğin kendilerine güç kattığını aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemize katkı sunmak için hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu vizyon, siyasi parti ayrımını, etnik aidiyetleri, değişik mezhepleri bir tarafa bırakan, 85 milyonu kucaklayan bir vizyondur. Türkiye Yüzyılı'nı bütün renklerimizle inşa edeceğiz. Yıllarca bölgemizin kalkınmasını engelleyerek refahının önüne geçenlerin bertaraf olmasıyla ülkemiz doğusuyla batısıyla eşit şekilde kalkınmaktadır. Terör, en büyük zararı Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'ya verdi. Terör nedeniyle kullanılmayan yaylalar kullanılıyor, terör nedeniyle gidemeyen turistler şimdi gidiyor. Bölgeye yatırımlar gitmeye başladı ve bir tersine göç söz konusu."

Yılmaz, herkesin kimliğinin kendi şerefi olduğunu vurgulayarak, "Biz de tüm kimliklere sonuna kadar saygı duyuyoruz. Hiçbir zaman kimlik siyaseti yapmıyoruz. Hep birlikte bir milletiz, bu birliği sağlayamazsak başımıza neler geleceğini çevremizdeki ülkelerden görebiliriz. Birtakım emperyalist odaklar kardeşliğimizi zayıflatmak istiyor. Bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Son 20 yılda büyük bir demokrasi ve kalkınma atılımı yaptık, buna da devam edeceğiz." diye konuştu.

"Ekonomimizi her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük"

Türkiye ekonomisinin son 20 yılda geldiği noktayı değerlendiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ekonomimizi her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,1 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başı geliri 3 bin 600 dolardan alıp, 13 bin 110 dolara yükselttik. İş gücü sayısındaki artışa rağmen istihdamı 32 milyona ulaştırdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 256 milyar dolara, turist sayımızı 12,8 milyondan 57 milyonun üzerine çıkardık. Türkiye son 20 yılda çok büyük bir hamle yaptı ama yetmez. Şehir hastanelerinden köprülere, TOKİ konutlarından organize sanayi bölgelerine eserlerimiz İstanbul'da olduğu gibi bütün illerimizde gerçekleşti. "

Ümraniye'de AK Parti belediyeciliğinin birçok eserlere imza attığını aktaran Yılmaz, "Sizler de 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na büyük destek verdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Masa kuruldu ama seçimden sonra masa kaldı mı ortada? Dağıldı gitti. Bu millet basiretli bir millettir. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Mutlaka hepimiz sandığa gidip oy kullanalım ve sandıklara sahip çıkalım. Milli irade hırsızlığı yapanlara fırsat vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul, 31 Mart'ta 'gerçek belediyecilik' diyecek"

Yılmaz, 31 Mart'ta milli irade bayramına beraberce ulaşmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Önümüzde iki alternatif var; biri belediyeyi şahsi reklamı ve başka makamlara basamak için kullanan bir anlayış, diğeri ise gerçek belediyecilik. Halka hizmetten yana olan belediyecilik. Pazar günü sizler gerçek belediyecilikten yana oyunuzu kullanacak ve İstanbul'u bu sıkıntılardan kurtaracaksınız. Büyükşehirler arasında yatırım oranı en fazla azalan şehir İstanbul olmuş. Şov, polemik ve kutuplaştırıcı söylemlerle bunu kapatabilir misiniz? Rakamlar ortada. İstanbul'un çok ciddi yatırımlara ihtiyacı var. Bir 5 yıl daha İstanbul'un tahammülü yok. İstanbul, 31 Mart'ta 'gerçek belediyecilik' diyecek ve İstanbul'un geleceği için Murat Kurum'a güçlü bir destek verecek."

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın da başarılarına dikkati çeken Yılmaz, Yıldırım'ın 5 yılda 271 kalıcı esere imza attığını, yeni dönemde yapmayı hedeflediği 400 projeyle 31 Mart seçimlerine hazır olduğunu söyledi.

Yılmaz, Yıldırım'ın yeni dönem projeleri arasında Kongre Merkezi ve Yamanevler Şehir Parkı, Oyuncak Müzesi, Hekimbaşı Çocuk Köyü, Binicilik Tesisi, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk Sanat Akademisi, Afet Lojistik Merkezi, Bilim Merkezi, Masal Evleri, Dijital Kütüphane ve Moda Okulu, kapalı ve açık spor alanlarının bulunduğunu belirtti.

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