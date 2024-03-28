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'Hekim arkadaşlarımız endişe etmesin rücu söz konusu olmayacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zeytinburnu'nda esnafları ziyaret etti. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, gazetecilerin bir doktorla alalakalı '39 milyon liralık tazminat' sorusuna, "Beyaz reformla birlikte düzenlenen Malpraktis Yasası var. Dünyada benzeri olmayan şekliyle Malpraktis, Türkiye'de kökten çözüldü. Kasıt olmadıkça sağlık çalışanına veya hekime rücu edilme durumu söz konusu değil. Bahsettiğiniz bilirkişi raporuyla tespit edilen özel sektörde çalışan biriyle ilgili olan bir davadan bahsediyoruz. Kamuda çalışan hiç kimsenin bu anlamda kasıt olmadıkça rücu durumu söz konusu olmayacak. Özel sektör ayrı. Kamuyla ilgili güvence sağlanmış durumda. Bu anlamda hiçbir hekim arkadaşımız endişe etmesin" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mart 2024 23:40, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 23:42
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'Hekim arkadaşlarımız endişe etmesin rücu söz konusu olmayacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zeytinburnu'nda esnafları ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy da, Bakan Koca'ya eşlik etti. Dükkanları gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Koca daha sonra, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Koca ziyareti sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun özel sektörde çalışan bir doktora 39 milyon liralık tazminatın rücu ettirilmesiyle ilgili soruya, "Özellikle beyaz reformla birlikte düzenlenen Malpraktis Yasası var. Dünyada benzeri olmayan şekliyle Malpraktis, Türkiye'de kökten çözümdür. Yani kasıt olmadıkça sağlık çalışanına veya hekime rücu edilme durumu söz konusu değildir. 1,5 yıldan fazla zaman geçti, devam eden davalar dahil olmak üzere bugüne kadar hiçbir hekim arkadaşımıza rücu söz konusu olmadı. Kasıt olmadıkça rücu söz konusu olmayacak. Zaten kasıt varlığı mahkeme kararıyla sabitse o zaman cezaevinde olan bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda beyaz reformun en büyük kazanımlarından bir tanesi Malpraktis Yasası oldu. Dünyada hekimlik, sigorta şirketleri ile avukatlar arasına sıkışmış durumda. Türkiye uygulamada dünyada örneği olmayan bir ülke, hekim arkadaşlarımızın uygulamadaki başarısını çok iyi biliyoruz. Malpraktis, bu uygulamadaki başarımızı sürdürmek için son derece önemli bir yasaydı. Bu yasa ile kasıt olmadıkça rücu söz konusu olmayacak. Bahsettiğiniz bilirkişi raporuyla tespit edilen, özel sektörde çalışan biriyle ilgili olan bir davadan bahsediyoruz. Kamuda çalışan hiç kimsenin bu anlamda kasıt olmadıkça rücu durumu söz konusu olmayacak. Özel sektör ayrı. Kamuyla ilgili güvence sağlanmış durumda. Bu anlamda hiçbir hekim arkadaşımız endişe etmesin. Devam eden ve bundan sonra olacak olan davalarla ilgili kasıt, mahkeme kararıyla sabit değilse hiçbir şekilde rücu söz konusu olmayacak. Bu yasa dünyada benzeri olmayan hekimleri güvence altına alan bir yasa olduğunu bilelim" diye konuştu.

"2026 SONUNDA BİTİRMEYİ PLANLADIK"

Koca, "Zeytinburnu'yla ilgili ciddi bir sağlık kuruluşuna ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Buradan arsasını planladığımız, imar durumunu sayın belediye başkanımın da bu noktada bitirdiği ve projesini de bitirmiş olduğumuz 700 yataklı bir hastaneyi yakında yapım ihalesine çıkıyoruz. Var olan hastanenin 300 yataklı hastane ile birlikte sağlık kampüsünde toplam bin yataklı eğitim, araştırma hastanesine Zeytinburnu kavuşmuş olacak. Bununla ilgili 2026 yılı sonunda bitirmeyi planladık. Burada göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisinin önemli olduğunu biliyoruz. Yine göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisinin önde olduğu ama onkoloji, KVC dahil bütün birimleriyle yetkin olan hastanın bir başka hastaneye sevk edilmediği, şehir hastanesi standartlarında bir hastaneye Zeytinburnu kavuşmuş olacak. 2026 yılı sonu için bitirmeyi planladık" şeklinde konuştu.

"SAĞLIK ALANINA KATMAK İSTİYORUZ"

Koca, Yedikule'de bulunan hastanenin yanında bulunan parsel ile ilgili soruya ise, "Başkanımla da konuştum, var olan alanın sağlık alanı olarak, sağlık kuruluşu yapılmasından yanayım. Bu konuyla da ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'yle görüşmüş olacağım. Burayı da sağlık alanına katmak istiyoruz. Çabamız o yönde olacak" ifadelerini kullandı.

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