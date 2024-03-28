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Yeniden Refah Partisi Kurucu Üyesi Mollaismailoğlu'ndan Cumhur İttifakı'na destek

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yücel Mollaismailoğlu, seçime 2 gün kala Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yaptı. Mollaismailoğlu, "Yanlıştan vazgeçilerek Cumhur İttifakı'nın desteklendiği açıklanmalıdır. Hiçbir Milli Görüşçü onların değirmenine su taşıyamaz, hiçbir Milli Görüşçü bu vebali yüklenmez." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2024 23:52, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 23:48
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Yeniden Refah Partisi Kurucu Üyesi Mollaismailoğlu'ndan Cumhur İttifakı'na destek

Mollaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Milli Görüş'ün önerdiği 'Adil Düzen' o zaman kurulabilseydi, yaşanabilir bir dünya inşa edilecek, bugün başta Filistin olmak üzere hiçbir yerde zulüm ve soykırımlar yaşanmayacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Egemen güçlerin, Türkiye'nin böyle bir dünyaya öncülük etmesini bugüne kadar hep engellediklerini belirten Mollaismailoğlu, şöyle devam etti: "Ancak ülkemiz, son dönemde attığı adımlarla bu yolda ciddi bir ivme kazandı. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra yakalanan her alandaki yükseliş, içeride ve dışarıda Türkiye düşmanlarını panikletmiştir."

"ASLA TESADÜF DEĞİL"

Demirağların, Hürkuşların, Killigillerin karada, denizde, havada hayata geçirmek istedikleri projelerin üzerlerine betonların döküldüğü günlerin geride kaldığına dikkati çeken Mollaismailoğlu, artık İHA ve SİHA'ların, uçakların, gemilerin tıpkı üretimleri gibi milli adlarla karada, denize ve havada boy göstermeye başladığına işaret etti.

Milli savunma sanayisi alanında yerlilik oranının yüzde 80'lere ulaştığını anımsatan Mollaismailoğlu, "Bütün bu gelişmelerin, rahmetli Hocamızın Ayasofya'nın minarelerinden ezanların yükseldiği bir Türkiye tahayyülüyle aynı döneme denk düşmesi, asla tesadüf değildir." ifadesini kullandı.

Milli Görüş çizgisinin her gün biraz daha uzağına savrulan bir partiden umutlarını keserek kurdukları Erbakan Vakfı'yla Türkiye genelinde teşkilatlandıklarını hatırlatan Mollaismailoğlu, daha sonra da Yeniden Refah Partisi'ni kurduklarını belirtti.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK VERMEMİZ GEREKİYOR"

Partilerinin ilk seçime Cumhur İttifakı ile girdiğini hatırlatan Mollaismailoğlu, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın, Cumhur İttifakı'nı neden desteklediklerini birçok kez "Parti olarak bizler, yedili masa denilen bu yapının Türkiye'de iktidar olmaması, buna vesile olmamak için Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Türkiye'nin yeniden 28 Şubat sürecine dönmemesi için inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların kaybedilmemesi için, Türkiye'nin yedi başlı bir yönetimin kaosuna, karmaşasına sürüklenmemesi için, Ayasofya'nın yeniden müze haline getirilmemesi için LGBT'nin önünün açılmaması için... Destekçisi FETÖ olan, LGBT örgütleri olan bu yapıdan ülkeye hayır gelmesi mümkün değil. Bu felakete yol vermemek için Cumhur İttifakı'na destek vermemiz gerekiyor." sözleriyle açıkladığını kaydetti.

Türkiye'de şartların ve ittifakların değişmediğini ifade eden Mollaismailoğlu, Türkiye'nin yürümek istediği yol ile onu tersine çevirmek isteyenlerin niyetlerinin de ortada durduğuna vurgu yaptı.

"HİÇBİR MİLLİ GÖRÜŞÇÜ BU VEBALİ YÜKLENMEZ"

Türkiye karşıtlarının bu seçimlerin özellikle İstanbul ayağını "2028 seçimlerinin provası" olarak değerlendirdiğini dile getiren Mollaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer bu seçimi alırlarsa 2028 seçimlerinde Türkiye'mizi girdiği bağımsızlık mücadelesinden döndürebilecek şansı yakalayacaklarını düşünüyorlar. Hiçbir Milli Görüşçü onların değirmenine su taşıyamaz, hiçbir Milli Görüşçü bu vebali yüklenmez. Hiçbir Milli Görüşçü Devrim Otomobili'nin üzerine beton dökenlere 'Buyurun KAAN'ın kanatlarını da kırın' diyemez. Hiçbir Milli Görüşçü Yunanistan'ın hatrına Ayasofya'da okunan ezandan vazgeçemez. Hiçbir Milli Görüşçü bunların eliyle KKTC'de Annan Planı'nın yeniden sahneye sokulmasına izin veremez. Tabii ki sorunlarımız var. Başta ekonomi olmak üzere her alanda var olan sorunları ve çözümlerini Yeniden Refah Partimizle dile getireceğiz ve gerekirse en sert muhalefeti yapacağız. Hayırda motor, şerde fren vazifesi üstleneceğiz."

Daha önce Cumhur İttifakı'na verilen desteğin tabanda ciddi bir dalgalanmaya yol açarak partilerini Meclis'e taşıdığını aktaran Mollaismailoğlu, partilerinin bu tutarlılığı devam ettirebilirse Türkiye'nin geleceğinde çok önemli vazifeler üstleneceğini bildirdi.

"ERBAKAN'IN YANINDAKİ AZINLIK PARTİMİZİ DOĞRU ÇİZGİDEN ÇIKARTTI"

Mollaismailoğlu, şunları kaydetti: "Ne yazık ki Genel Başkanımızın etrafındaki küçük bir azınlık, Milli Görüş'ün bizden beklediği şeylere değil, süfli dünyalıklara tamah ederek partimizi ilerlediği doğru çizgiden çıkartmış, 14 Mayıs seçimlerinde kamuoyunda kazandığı büyük teveccühü tam tersine çevirmiştir. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nda yer almak, Milli Görüş'ün geleceği için hayati öneme sahiptir. Vakit bütünüyle bitmeden bu yanlıştan vazgeçilerek Cumhur İttifakı'nın desteklendiği açıklanmalıdır. Yoksa bir, iki kişinin ihtirası yüzünden Türkiye siyasetine ikinci bir Saadet Partisinin kazandırılması kaçınılmazdır."

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