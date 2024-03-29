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29 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

29 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2024 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 00:03
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29 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde, Namibya Ulusal Meclis Başkanı Peter Katjavivi ile görüşecek.

(İstanbul/18.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurtalan İlçe Mitingi'ne, Türkiye Yüzyılı Kadınlar Buluşması'na ve iftar programına katılacak.

(Siirt/13.30/15.00/18.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turgutlu'da Koza Pazarı Meydanı'nda halkla buluşacak, Kemalpaşa Belediyesi Rekreasyon Alanı'nda iftar programına iştirak edecek.

(Manisa/17.30/İzmir/19.39)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da Kumluca beldesinde, Ulus ilçesinde halkla buluşacak, Kurucaşile ilçesindeki iftar programına katılacak, Kastamonu'da Cide ilçesini ziyaret edecek.

(Bartın/12.00/14.00/19.19/Kastamonu/21.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edecek, Süleymanpaşa'da iftar programına katılacak.

(Tekirdağ/16.00/18.45)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kırıkkale'de Valiliği ziyaret edecek, iş insanlarıyla buluşacak, Nevşehir'de "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programına, Niğde'de iftar programına iştirak edecek.

(Kırıkkale/11.30/12.00/Nevşehir/15.30/Niğde/19.08)

4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ziyaret edecek, Tavşanlı ilçesinde miting programına, Muğla'da Beşkaza Meydanı'nda iftar programına katılacak.

(Kütahya/12.00/15.00/Muğla/18.00)

5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Niksar Mitingi'ne, İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı'na katılacak, esnafı ziyaret edecek, STK temsilcileriyle iftar programına iştirak edecek.

(Tokat/14.00-18.00)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'da esnaf ziyaretinde bulunacak, Çorum'daki iftar programına katılacak.

(Çankırı/14.30) (Çorum/18.30)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Taşköprü Mitingi'ne iştirak edecek.

(Kastamonu/11.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Arsin, Tonya, Vakfıkebir ve Akçaabat ilçe mitinglerine, AK Parti Trabzon Dünden Bugüne Teşkilat İftarı programına katılacak, Gümüşhane'de esnafı ziyaret edecek, Gençlik Aşkıyla Programı'na katılacak, vatandaşla buluşacak.

(Trabzon/11.30-18.50/Gümüşhane/20.30-22.00)

4- TÜİK, 2023 yılı bitkisel ürün denge tablolarını, şubat ayı dış ticaret istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları" sergisine katılacak.

(İstanbul/17.40)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Alba Berlin takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Emlakjet, Fransa'nın Mincidelice JL ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası; Onvo Büyükçekmece Basketbol-Reeder Samsunspor, Çağdaş Bodrumspor-Galatasaray Ekmas ve Bursaspor İnfo Yatırım-TOFAŞ maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Muğla/18.00/Bursa/20.30)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı konuk edecek, yarı final serisi ilk maçında ise Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırlayacak.

(Mersin/16.00/İstanbul/19.00)

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