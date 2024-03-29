Gaziantep'te kara yolu kenarında kadın cesedi bulundu

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, kadının silahla öldürüldüğünü belirledi.

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