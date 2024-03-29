EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar

EPDK'nın AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve bölgede faaliyet gösteren tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine ilişkin verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

EPDK, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, bölgede faaliyet gösteren 4 elektrik dağıtım şirketi için 'borç erteleme' kararı verdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net