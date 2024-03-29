Küçükçekmece'de halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Büyük çapta hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan iki katlı halı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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