DMM'den 'Akaryakıt fiyatları 3 haneli olacak' iddialarına yanıt
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi" iddiasını yalanladı.
DMM, 31 Mart seçimleri sonrasında akaryakıt fiyatlarının artarak 3 haneli rakamlara çıkacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi." iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi." iddiası doğru değildir.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 28, 2024
Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin iddia edildiği gibi. pic.twitter.com/lMklkqozb7