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Dolar 32,36 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,3690 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2024 10:27, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 10:28
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Dolar 32,36 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 32,3366'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 32,3690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 34,910, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 40,9480 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,6'da bulunuyor.

Analistler, Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bugün Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra kişisel tüketim harcamaları verilerinden Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de martta yukarı yönlü revize edilerek 79,4 oldu. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 210 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64 oldu.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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