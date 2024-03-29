Seçim verileri anlık olarak memurlar.net'te olacak

31 Mart yerel seçimlerinde seçim sonuçları anlık olarak memurlar.net'te olacak. YSK, seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren anlık verilerle yayında olacağız.

Önceki yerel ve genel seçimlerde olduğu gibi, seçim sonuçları yine anlık olarak memurlar.net'de olacak.

Sonuçlar grafikler halinde geçmiş yıl sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak yayınlanacak. Karşılaştırmalı grafikler sadece memurlar.net'te olacak.

Partilerin ve adayların oyları ayrı ayrı anlık olarak gösterilecek.

YSK, seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren anlık verilerle yayında olacağız.

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