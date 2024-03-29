Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Asal Araştırma 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için; Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Hatay, Mersin, Manisa, Trabzon, Ordu, Bursa, Eskişehir, Denizli, Diyarbakır, Samsun, Aydın, Kocaeli, Muğla, İzmir ve Balıkesir'de seçmenin nabzını tuttu. İşte anket sonuçları..
Asal Araştırma ve Danışmanlık, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yaptıkları seçim anketine ilişkin sonuçlarını açıkladı.
Araştırmalar 20-26 Mart , 22-27 Mart, 20-25 Şubat, 22 Şubat-2 Mart, 24 Şubat-1 Mart, 26 Şubat-1 Mart, 3-7 Mart, 4-11 Mart, 5-8 Mart, 6-12 Mart, 10-14 Mart, 12-17 Mart, 13-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ortalama bin 500 kişinin katıldığı seçim yoklamaları; Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Hatay, Mersin, Manisa, Trabzon, Ordu, Bursa, Eskişehir, Denizli, Diyarbakır, Samsun, Aydın, Kocaeli, Muğla, İzmir ve Balıkesir'de yapıldı.
Asal Araştırma'ya göre 2.500 kişiye sorulan "Bu Pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz? " sonuçları şöyle;
CHP (Mansur Yavaş):%54.4
-AK Parti (Turgut Altınok):%33.8
-İYİ Parti (Cengiz Topel Yıldırım):%3.2
-DEM Parti (Gültan Kışanak):%2.8
-Yeniden Refah Partisi (Suat Kılıç):%2.4
-Zafer Partisi (Bartu Soral):%1.2
-Diğer:%2.2
Asal Araştırma'ya göre diğer büyükşehirlerin anket sonuçları için tıklayın: