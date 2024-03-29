Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı

Ada Araştırma | Analiz ve Danışmanlık, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yaptıkları seçim anketine ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Araştırmalar 1-15 Mart, 20-28 Şubat Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ortalama bin 500 kişinin katıldığı seçim yoklamaları; Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Konya, Kayseri, Eskişehir, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Hatay, Adana, Denizli, Samsun, Aydın, Ordu büyükşehirlerinde yapıldı.

Anket sonnuçlarında çok yakın seyreden illerde bir olan Eskişehir Büyükşehir'e ilişkin;

Eskişehir'de yaşayan seçmenlere 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişiye; "Bu pazar bir yerel seçim olsa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. Yapılan ankete göre;

.Nebi Hatipoğlu: %44,3

.Ayşe Ünlüce: %41,9

.Melih Aydın: %5,4

.Oğuz Beki: %4,2