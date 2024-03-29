Anaokulu öğrencilerinin yemeğini kız meslek liseliler hazırlıyor

Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri, alan şefi ve usta öğreticilerin eşliğinde, 23 anaokulunda eğitim gören minik öğrencilere günde iki öğün yemek gönderiyor.

- "Mesleki açıdan kendilerini daha da geliştirmelerini istiyoruz"

Okul Müdürü Abdurrahman Güvenç, AA muhabirine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında öğrencilerin, anaokulu öğrencilerine hijyenik ortamda sabah kahvaltısı ve öğle yemeği hazırladığını belirtti.

Hazırlanan yemeklerin günlük sıcak ve uygun koşullarda araçlarla okullara ulaştırıldığını ifade eden Güvenç, şöyle konuştu:

"Bu proje sayesinde öğrencilerimiz sınıflarda aldıkları teorik eğitimi burada uygulama alanı buluyor, bilgi ve becerilerini daha da pekiştirerek mesleki açıdan daha donanımlı hale geliyor. Aynı zamanda öğrencilerimiz üretim odaklı sundukları hizmetin karşılığında eğitim harçlıklarını da çıkarıyor. Bu projeyle herhangi bir kar amacı taşımıyoruz, öğrencilerimizin bu projede aktif olarak yer alması ve mesleki açıdan kendilerini daha da geliştirmelerini istiyoruz. Mesleki açıdan kendilerini geliştiren öğrencilerimiz ilgili işletmelerde veya kamuda rahatlıkla çalışabilecek donanıma sahip oluyorlar."

- "Hijyen açısından gerekli tüm kontrolleri yapılıyor"

Güvenç, meslek lisesi öğrencilerinin atölyelerde üretim yaparak elde ettikleri tecrübenin ilgili sektörün kalifiye eleman ihtiyacını giderme noktasında son derece önemli olduğunu vurguladı.

Proje kapsamında anaokullarına sabah kahvaltısını zamanında ulaştırmak için öğrencilerin hazırlıklarını bir gün önce tamamladıklarını aktaran Güvenç, şöyle devam etti:

"Öğle yemekleri için öğrencilerimiz sabahın erken saatlerinde iş başı yapıyor. Öğrencilerimiz, hijyenik koşullarda ve özenle hazırladıkları besinlerle büyüme dönemindeki anaokulu öğrencilerinin sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyorlar, bu bizim için son derece önemli ve mutluluk verici bir görev. Hedefimiz bu projeyi kent genelindeki tüm anaokullarına yaymak ve miniklerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde beslenmelerini sağlamak. Burada hazırlanan yemeklerin alan şeflerince hijyen açısından gerekli tüm kontrolleri yapılıyor ve yemeklerden günlük numuneler alınarak 72 saat boyunca saklanıyor. Hazırlanan birbirinden lezzetli ve sağlıklı besinleri anaokulu öğrencilerimize güvenle sunuyoruz."

- "Mesleğimizi daha iyi öğrenme imkanı bulduk"

10'uncu sınıf öğrencisi Nisanur Kaplan da yaptıkları çeşitli yemeklerin kendilerine büyük bir tecrübe kazandırdığını söyledi.

Çok güzel çalışma ortamına sahip olduklarını aktaran Kaplan, "Bu proje sayesinde mesleğimizi daha iyi öğrenme imkanı bulduk. Gelecekte iyi bir şef olmak istiyorum. Burada çeşitli yemekler ve tatlılar yaparak deneyim kazanıyoruz. Minik kardeşlerimize böyle bir hizmeti sunduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Rabia Mertoğlu ise yemek yapmayı çok sevdiğini, yürütülen çalışmanın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

"Bu projeyle aynı zamanda yardımlaşma ve paylaşma duyguları ile takım çalışmasının ne demek olduğunu kavradık. Burada edindiğimiz tecrübe ve deneyim ile gelecekte kendi işimi kurabilir ya da bir işletmede şef olarak çalışabilirim." diyen Mertoğlu, gelecekte restoran işletmek istediğini aktardı.