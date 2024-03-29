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Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarılacak

Sanatçı Kadir İnanır'ın rahatsızlanarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2024 12:31, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 12:33
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Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarılacak

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır'ın bugün daha iyi olduğunu ve bilinci açık, anlaşılabilir şekilde konuşmaya başladığını aktardı.

Sağlam, İnanır'ın diğer rahatsızlıklarının da kontrol altında olduğunu belirterek, "Uygulanan tıbbi tedavilere olumlu yanıt alınıyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Ancak yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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