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Evlilik kredisine Kahramanmaraş'ta 1981 çift başvurdu

Gençlere evlilik desteği kapsamında sunulan 150 bin liralık faizsiz kredi için depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 42 günde 1981 çift başvuru yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2024 12:51, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 12:53
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Evlilik kredisine Kahramanmaraş'ta 1981 çift başvurdu

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sunularak evliliklerin daha sağlam bir temele oturmasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak olan gençlerden başvurusu onaylananlara 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden başlayan uygulamaya, afetin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Bozkurt, başvuruların özenle değerlendirildiğini belirtti.

Fonun şartlarını hatırlatan Bozkurt, "Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Yine gelirleri için çiftlerin gelirleri toplamı 2 brüt asgari ücreti aşmaması gerekiyor." dedi.

Nikah sonrası danışmanlık hizmeti

Bozkurt, eğitim programı kapsamında çiftlerin evlilik hayatlarını takip edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Nikah sonrasında ise çiftlerimizin tercihlerine göre 4 defa eğitim veya danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilecekler. Gençlerimiz aldıkları bu krediyi 2 yıl ödemesiz olarak kullanacaklar. Bu krediyi 48 ay vadeli ve aylık 3 bin 125 lira olarak toplamda 6 yılda ödemiş olacaklar. Özellikle belirtmek isterim ki, Kahramanmaraş'ta bu krediden yararlanmak isteyen gençlerimiz oldukça fazla, bu kadar kısa sürede 1981 başvuru yapılması da bunun bir göstergesi."

Başvuruları 15 Şubat'ta başlayan destekten yararlanmak isteyen çiftlerin detaylı bilgi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret edebileceklerini dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Başvurularda herhangi bir sorun yaşayan veya bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 160 danışma hattını arayabilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze gelebilirler. Konu ile ilgilenen birimimiz başvuru gününden itibaren çiftlerimizin sorularını yanıtlarken, başvuru aşamasında yaşanan sorunlara da çözüm üretiyorlar. Evlilik yoluna adım atmış genç çiftlerimiz bu fırsattan yararlanmaları için başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler."

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