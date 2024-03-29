YSK Başkanı Yener: Tüm hazırlıkları yaptık, seçime hazırız

Yener, YSK'yi ziyaret eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Seçim Gözlem Misyonu heyetini ağırladıktan sonra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecine ilişkin çalışmaların ne durumda olduğuna dair soru üzerine Yener, "31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu il ve ilçe seçim kurulları son hazırlıklarını yapmış ve şu an itibariyle 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere hazır vaziyetteyiz." diye konuştu.

Yener, seçimlerin Türk halkına ve demokrasiye hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün de Yüksek Seçim Kurulu'nda, ziyarete gelen Avrupa Parlamentosu'ndan heyeti ağırladık. Onlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Şu an için bizler ve tüm ülke seçimlere hazır. Sağlık huzurlu bir seçim ortamı diliyoruz. Sorunsuz bir şekilde seçimlerin tamamlanacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Yener, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edildiği hatırlatılarak, bu seçimlerde aynı durumun yaşanmaması için alınan güvenlik önlemlerine ilişkin soruyu da şu an itibarıyla il ve ilçe seçim kurullarıyla ülke çapında seçimlerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Yener, "Bundan sonra vatandaşlarımızın da 31 Mart 2024 tarihinde sandığa gidip oylarını kullanmalarını diliyoruz. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlardan ibarettir. Biz son iki günde çalışmalarımıza ve kurul toplantımıza devam ediyoruz." dedi.

- İftar vaktindeki oy sayım ve döküm çalışmaları

YSK'nin, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini" bildirmesine ilişkin kararı hatırlatılan Yener, 1973'deki seçimlerin de ramazan ayına denk geldiğini hatırlattı.

YSK'nin seçim mevzuatını ve yasaları uygulamakla yükümlü bir kurum olduğunu bildiren Yener, şunları kaydetti:

"Yasal düzenleme de 'seçim, iş ve işlemlerinin aralıksız devam edeceğini' düzenlediği için Yüksek Seçim Kurulu da dün almış olduğu kararda, seçimler bittikten sonraki 'oy sayım ve döküm işlemlerine ara vermeksizin devam edilmesi gerektiğini' hüküm altına almış ve bu konuda il ve ilçe seçim kurullarının sandık kurullarının tereddütlerini gidermiştir. Bu durumda ramazan ayında oruçlu sandık görevlilerinin herhangi bir zorlukla karşılaşacağı sonucunun çıkarılmaması gerekir. Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Aynı zamanda da oy sayım işlemleri aralıksız devam edecektir."