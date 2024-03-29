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AK Parti'li Yavuz: Seçim sonuçlarını çok hızlı bir şekilde alacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bu seçimde biraz daha kendimizle yarışacağız ve sonuçları çok hızlı bir şekilde alacağız" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mart 2024 14:26, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 14:28
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AK Parti'li Yavuz: Seçim sonuçlarını çok hızlı bir şekilde alacağız

AK Parti'li Yavuz, parti genel merkezinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yavuz, 61 milyon 441 bin 880 seçmen bulunduğunu, herkesin kendi sandığında oy kullanmak zorunda olduğunu söyledi. Yavuz, ilk kez oy kullanacak seçmenler de olduğunu hatırlatarak, "Toplam Türkiye'de kurulacak sandık sayısı 259 bin 903. Seçim günü çok önemli. Seçim günü akşamı da önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun. Çünkü seçimi çok hızlı bir şekilde toplayan, sonuçlarını analiz eden bir partiyiz. Herhangi bir manipülasyon olmasın diye açıklamaları hızlıca girmek istiyoruz. Bu seçimde biraz daha kendimizle yarışacağız ve sonuçları çok hızlı bir şekilde alacağız" diye konuştu.

İlk sayımın büyükşehirlerde başladığını belirten Yavuz, "Daha sandık sonuçlarına bağlanmadan bizim arkadaşlarımız not alıyor ve Sonuç Alım Sistemi'ne giriyor. Onun için de biz Türkiye'de çok hızlı bir şekilde alıyoruz. 1 milyon aktif, 1 milyon da lojistiği sağlayan arkadaşlarımızla bu işi gerçekleştiriyoruz. Bu işi sağlimen yürütebilmenin yolu 2 milyon aktif teşkilat üyesinin yapmasıyla gerçekleşiyor. Bu işi yürütmek kolay değildir. Yürütmek için böyle bir teşkilat yapısına sahip olmak gerekir. Yine güçlü bir liderinin arkasında olması ve güçlü bir yazılımınızın olması lazım. Teşkilatçılıktan başka ne varsa yapmaya kalkıştıkları için, o geceyi gerçek bilgilerle aydınlatmak yerine 'nasıl algı oluştururuz' düşüncesiyle hareket ettikleri için CHP'den bugüne kadar olmadı, bugünden sonra da olmayacak. Kulağınız bizde olsun. Bizim dışarıya koyacağımız ekranlarla tabloları izlemeye devam edelim. Birtakım manipülasyonların önüne geçmek için duyarlı olalım. YSK da almış olduğu kararlarla bu işin şaibesiz ilerlemesini sağlıyor. Sonuçlar geldikçe de diğer partilerle paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

Yavuz, demokrasi şöleninde geçecek bir seçim dileyerek, "Ana ilke herkesin kendi sandığında oy kullanmasıdır. Cumhurbaşkanımız İstanbul'dan beri sonuçların hızlı alınmasını önemsiyor. Sonuçların analiz edilmesine dönük bu süreçte yeni ilaveler yaptık. Cumhurbaşkanımız İstanbul'dan beri bu yaklaşımın daha da kökleşmesi için arkamızda durdu. Yine sonuçları bu sistem üzerinden izliyor ve yer yer talimatlar veriyor. Sonuç Alım Sistemimiz sonuçlar geldiği andan itibaren Cumhurbaşkanımızın önünde duruyor ve buradan takip ediyor" diye konuştu.

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