Hatay'da evin bahçesinde lahit bulundu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde bahçede yapılan çalışmayla lahit bulunduğu yerden kontrollü şekilde çıkarıldı.

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