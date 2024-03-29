İstanbul'dan gelip Bolu'da silahlı gasp yaptılar: 4 şüpheli tutuklandı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
THY'nin yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu yaptı
THY'nin yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu yaptı
Seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
Seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
YSK Başkanı Yener: Tüm hazırlıkları yaptık, seçime hazırız
YSK Başkanı Yener: Tüm hazırlıkları yaptık, seçime hazırız
Bakan Uraloğlu: Trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak
Bakan Uraloğlu: Trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak
Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettik
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettik
Üreticide 3 lira 50 kuruş, markette 16 lira 73 kuruş
Üreticide 3 lira 50 kuruş, markette 16 lira 73 kuruş
LGS başvuruları bugün sona eriyor
LGS başvuruları bugün sona eriyor
DMM'den 'Akaryakıt fiyatları 3 haneli olacak' iddialarına yanıt
DMM'den 'Akaryakıt fiyatları 3 haneli olacak' iddialarına yanıt
Kredili konut satışı 76 şehirde geriledi
Kredili konut satışı 76 şehirde geriledi
EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar
EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar
Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Ücretsiz değil
Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Ücretsiz değil
Eğitimde '2 Haziran' tartışması! LGS'ye erteleme gelebilir
Eğitimde '2 Haziran' tartışması! LGS'ye erteleme gelebilir
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizi her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüttük
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizi her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüttük
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı
Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı
Akşener'den Mansur Yavaş'a çok sert tepki
Akşener'den Mansur Yavaş'a çok sert tepki
'Artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz'
'Artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz'
'Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatları değişmeyecek'
'Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatları değişmeyecek'
YSK'dan 'iftar' kararı: Oy sayımı aralıksız yapılacak
YSK'dan 'iftar' kararı: Oy sayımı aralıksız yapılacak
Emeklilerin banka promosyonu ödemelerine özel bankalar da eklendi
Emeklilerin banka promosyonu ödemelerine özel bankalar da eklendi
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 299 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 299 çift başvurdu
'Hükümetin IMF ile anlaştı' iddiası yalanlandı
'Hükümetin IMF ile anlaştı' iddiası yalanlandı
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
Kredi kartı ile otomobil! Üstelik 12 ay taksitle
Kredi kartı ile otomobil! Üstelik 12 ay taksitle
İBB Başkan adayı Kurum, ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını açıkladı
İBB Başkan adayı Kurum, ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını açıkladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'dan gelip Bolu'da silahlı gasp yaptılar: 4 şüpheli tutuklandı

Bolu'daki silahlı gasp olayına ilişkin İstanbul ve Muğla'da gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2024 14:43, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 14:44
Yazdır
İstanbul'dan gelip Bolu'da silahlı gasp yaptılar: 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpağut Mahallesi'nde yaşanan gasp olayına karışan 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede 46 noktadaki 360 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin plakasız motosikletle İstanbul'dan kente gelerek gasp olayını gerçekleştirdiğini belirledi.

Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul ve Muğla emniyetiyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 milimetre çapında 4 ruhsatsız tabanca, 528 tabanca fişeği, 1080 avro, 950 dolar ve 16 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ali D, Zafer A, Suphi Ö. ve Musa B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber