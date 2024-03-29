THY'nin yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu yaptı

İlk uçuş dolayısıyla dün akşam Ankara'daki bir otelde iftar sonrasında tanıtım etkinliği düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY'nin dünyadaki en değerli hava yolları şirketleri arasında 8'inci, dünyanın en çok bağlantı noktası olan taşıyıcıları arasında ise 2'nci sırada olduğunu belirterek, Türkiye'nin ihracat şampiyonu da olan şirketin 2023 yılında 18 milyar dolar ihracat yaptığına dikkati çekti.

Bolat, AJet'in, daha önce de AnadoluJet olarak Ankara'yı, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerine bağladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"AJet, 2024 yılına 104 uçakla 24 milyon yolcu hedefiyle başlıyor. 1,8 milyar dolar gelirimiz olacak. 2028 yılında ise uçak sayımızı 200'e çıkarmaya çalışacağız. Gelirimiz ise 4,1 milyar dolar olacak. Bugün AJet hem Sabiha'dan hem de Ankara'dan ülkemizi dünyaya açan kapılar olacak. 2024 yılında Ankara'dan yaz tarifemizde 22 ülke 31 şehir ve haftalık 1137 frekansta Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve ön Asya'ya bağlıyoruz. 2028 yılında ise bu sayı 34 ülke, 52 şehir olacak. THY'de daha önce 10 yılda koyduğumuz hedeflere 5 yılda ulaştığımız çok oldu. Burada da ümit ediyoruz ki 2028 hedeflerimize daha kısa zamanda da ulaşabiliriz."

- "Sağlık hizmeti için gelenlere özel paketler sunacağız"

Bu hedeflere ulaşmak için güçlü bir ekosistem kurmaları gerektiğini aktaran Bolat, Türkiye'de UNESCO Mirası listesinde 21 tarihi ve kültürel alan olduğunu, Almanya'da ve Fransa'da bu oranın 50'nin, Amerika'da ise 30'un üstüne çıktığını dile getirdi.

Ahmet Bolat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçici Miras Listesi'nde ise 90'dan fazla yerimiz var. Ankara'da UNESCO Miras Listesi'nde 2 yer var. İki saat yakınlıktaki mesafede ise 5 tane daha yer var. AJet olarak Ankara'da güçlü bir ekosistem kurarak 5 yıl içerisinde Ankara'ya gelecek turist sayısını kademeli olarak 5 milyon hedefliyoruz. Bunun için oteller, acentelerle, tur operatörleriyle programlar yapacağız. Ankara'da yetkilendirilmiş sağlık hizmeti veren tesis sayısı 446, ancak Ankara'ya sağlık turizmi için gelen turist ise çok az. Sağlık turizminde ülkemiz 2,5 milyar dolar gelir sağlıyor. Ankara'nın payına düşen ise az. AJet olarak Ankara'ya, İstanbul'da yaptığımız gibi yurt dışında sağlık hizmeti almaya gelecek kişiler ve aileleri için özel paketler sunacağız."

Ankara'ya yurt dışından gelecek öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini de kaydeden Bolat, öğrenci ailelerinin kente gelmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

- " AJet de Türk Hava Yolları gibi Türkiye'ye döviz getirecek"

Ankara'ya tanıtmak için Türk dizilerinden faydalanacaklarını anlatan Bolat, "Ankara'da 2028 yılında 5 milyon turist ve 5 milyar dolar gelir getirmek üzere programlar yapacağız. AJet olarak, ülkemizin 3'üncü büyük turizm kenti olması için Ankara'ya yatırım yapacak ve buradaki paydaşlarımızla çalışacağız. AJet de Türk Hava Yolları gibi Türkiye'ye döviz getirecek." diye konuştu.

- AJet Genel Müdürü Sarp: "6 ayda 104 uçaklık bir havayolunu kurmanın gururunu yaşıyoruz"

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp da AJet'in sadece ismini değiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda THY'nin güçlü mirası üzerine inşa edilen, kendi yolunu çizen yenilikçi ve müşteri odaklı bir marka olarak havacılık sektöründe önemli bir oyuncu olarak yoluna devam edeceğini söyledi.

Yıllar içinde THY ve AnodoluJet olarak havacılık sektöründe ulusal ve uluslararası alanda pek çok başarıya imza attıklarını vurgulayan Sarp, "Bu başarıların bir sonucu olarak bundan böyle AJet'in bağımsız bir marka olarak yola devam etme kararı artık yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. 6 ay gibi kısa sürede 104 uçaklık bir havayolunu kurmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyada sektörde karşılaştırdığınızda 104 uçakla kurulan bir havayolu örneğine rastlamadık. Bu manada Türk insanı olarak ve THY ailesi böyle büyük bir başarıya imza attığımızdan da büyük onur ve gurur duyuyoruz." görüşünü paylaştı.

AJet'in tarifeli seferlerine 31 Mart'ta başlayacağını hatırlatan Sarp, "AJet, AnadoluJet'in dönüşümü olduğu için mevcutta AnadoluJet'in kapsadığı ve uçtuğu bütün noktalara AJet misafirleri erişebilecek. Bundan sonraki süreçte AJet'imizi büyüterek ve daha fazla noktaya uçarak yolcularımızı hızlı güvenli konforlu bir uçuş deneyimiyle yeni noktalara bağlamayı hedefliyoruz." dedi.

- "AJet'in bir de göbek adına ihtiyacı var"

Ankara Valisi Vasip Şahin ise AnadoluJet'in AJet olarak ismini kısalttığını anımsatarak, şirketin bir de göbek adına ihtiyaç duyduğunu, bunun da "Ankarajet" olabileceğini söyledi.

İftara ve tanıtım etkinliğine THY'nin ve AJet'in yöneticileri, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra havacılık sektörü yöneticileri, çalışanlar katıldı.

- İlk tanıtım uçuşu

Pasta kesiminin ardından Ankara Esenboğa Havalimanı apronunda bekleyen AJet uçağı önünde kurdele kesildi.

Esenboğa Havalimanı'ndan VF2025 sefer sayısı ile planlanan uçuş ise dün saat 23.10'da başladı. Yolcusuz tanıtım seferi yapan AJet uçağı, saat 23.55'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. İlk sefer için burada da benzer bir tören düzenlendi.