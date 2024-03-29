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'İsrail'e barut, silah ve mühimmat ihracatı devam ediyor' iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 120 sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı. Bültende, "Türkiye'den İsrail'e barut, silah ve mühimmat ihracatı devam ediyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2024 15:27, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 15:27
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'İsrail'e barut, silah ve mühimmat ihracatı devam ediyor' iddiası yalanlandı

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye'den İsrail'e barut, silah ve mühimmat ihracatı devam ediyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, her zaman Filistin'in haklı davasının yanında yer aldığına vurgu yapılan bültende, Filistinlilere zarar verecek herhangi bir faaliyet içinde bulunulmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, İsrail ile askeri mühimmat ticareti, askeri eğitim ve tatbikat da dahil hiçbir faaliyette bulunmadığına dikkatin çekildiği bültende, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan incelemeler sonucunda, iddiaya konu ihracat listesinde yer alan 93. fasıldaki ürünler, savaş silahları ve mühimmatı değil, spor ve av gibi kişisel amaçlı kullanılan, yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarlarıyla balıkçılık malzemeleridir. TÜİK verilerine göre, ihracatı zaten çok düşük olan spor ve av amaçlı tüfeklerin ihracatı, 2023 yılı Mayıs ayından bu yana gerçekleşmemektedir. Yine ihracat listesindeki 36. fasılda yer alan, 'barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamülleri, kibritleri, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler' başlığı altında ihraç edilen ürünlerin, 'jel yakıt ve çakmak gazı' olduğu tespit edilmiştir. Gümrük Tarife Cetveli'nin fasıl başlıklarında yer alan ve özel firmalar tarafından ihraç edilen ürünlerle ilgili kamuoyunun manipüle edilmeye çalışıldığı belirlenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

- "Adana'da iki gencin polis tarafından darp edildiği" iddiası

Bültende, terör örgütü PKK'nın propaganda hesaplarından paylaşılan, "Adana'da iki genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi" iddiası da yalanlandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çakmak Caddesi üzerinde 23 Mart'ta devriye ekiplerince plakasız bir motosikletin durdurulduğu ifade edildi.

Motosikletin sürücüsü olan ve kasten yaralama suçundan iki kaydı bulunan 2006 doğumlu T.A.B. isimli şahsın ehliyetsiz olduğunun tespit edildiği aktarılan bültende, "Bunun üzerine trafik ekibi tarafından şahsa cezai işlem uygulandıktan sonra bahse konu şahıs, elinde bulunan elektrikli testereyi göstererek görevli memuru tehdit etmiş, küfür ve hakarette bulunarak polise mukavemet göstermiştir. Polise mukavemette bulunan şahıs, gözaltına alınmış ve emniyet birimlerince tahkikata başlanmıştır. Bahse konu olayın, iddia edilenin aksine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- "Emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandı" haberleri

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında elektrik ve doğal gazda yapılan devlet katkısı ile emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandığı" iddiasının da asılsız olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın öncesinde veya sonrasında böyle bir diyalog yaşanmadığı belirtilen bültende, "Elektrik faturalarında birinci kademede yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam etmektedir. Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyelerine 2024 yılında yüzde 50 zam yapılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahse konu asılsız iddiaları ortaya atanlarla ilgili yasal işlem başlatacaktır. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istediği" iddiasının da yalanlandığı bültende, yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin ileri sürüldüğü gibi bir talepte bulunmadığının belirlendiği vurgulandı.

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, "bu sene sonunda akaryakıt fiyatlarının üç hanelere geleceğine dair" bir öngörüsü veya tahmininin bulunmadığına işaret edilen bültende, "Seçim öncesinde kamuoyunu manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde üretilen dezenformasyonlara itibar etmeyiniz." ifadesi yer aldı.

- "Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak" iddiası

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak" haberlerinin de yalanlandığı bültende, Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile herhangi bir kredi anlaşması yapmadığı belirtildi.

Türkiye'nin ekonomi programının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen bültende, "Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz." değerlendirmesine yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi" iddiasına da yer verilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, güncel herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade kullanmamıştır. 'Bakan Şimşek'in açıklaması' iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. X platformunda bot hesaplar aracılığıyla dolaşıma sokulan bahse konu iddiaların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Seçim öncesi kamuoyunda paniğe yol açmak saikiyle yürütülen bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

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